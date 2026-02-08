Sevgili Akrep, bu haftanın enerjisi kemiklerin, dizlerin ve dişlerinle ilgili hassasiyetlerini biraz daha artıracak gibi duruyor. Soğuk hava ve hareketsizlik, özellikle haftanın başında senin için biraz zorlayıcı olabilir. Bu yüzden, kışın soğuk nefesi canını sıkmadan, sıcak bir battaniye altında uzun süre kalmaktan kaçın. Belki biraz yavaşlamak sana iyi gelebilir ama hareketsizlik iyi bir fikir değil, üstelik soğuğa rağmen!

Haftanın sonlarına doğru ise dayanıklılığının arttığını hissedeceksin. Ancak bu durum, sınırlarını zorlaman gerektiği anlamına gelmiyor. Kendini zorlamadan, kendi hızında ilerlemeye devam et. Tabii bu arada spora yazılmayı, fizyoterapi ya uzman desteği ile bedensel güçlenmede de gündeminde yer alsın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…