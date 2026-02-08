onedio
9 Şubat - 15 Şubat Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın enerjisi kemiklerin, dizlerin ve dişlerinle ilgili hassasiyetlerini biraz daha artıracak gibi duruyor. Soğuk hava ve hareketsizlik, özellikle haftanın başında senin için biraz zorlayıcı olabilir. Bu yüzden, kışın soğuk nefesi canını sıkmadan, sıcak bir battaniye altında uzun süre kalmaktan kaçın. Belki biraz yavaşlamak sana iyi gelebilir ama hareketsizlik iyi bir fikir değil, üstelik soğuğa rağmen! 

Haftanın sonlarına doğru ise dayanıklılığının arttığını hissedeceksin. Ancak bu durum, sınırlarını zorlaman gerektiği anlamına gelmiyor. Kendini zorlamadan, kendi hızında ilerlemeye devam et. Tabii bu arada spora yazılmayı, fizyoterapi ya uzman desteği ile bedensel güçlenmede de gündeminde yer alsın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
