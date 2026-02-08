Sevgili Akrep, bu hafta ev ve aile hayatın, iç düzenin hakkında daha stratejik düşünmeye hazır ol. Merkür'ün Kova burcuna geçişi, evle alakalı düşüncelerini, planlarını ve aile içinde yapılması gereken önemli konuşmaları gündemine getiriyor. Bu hafta, taşınma planları yapabilir veya aile içindeki bazı ciddi konuları ele alabilirsin.

Haftanın ortasında Merkür ve KAD'ın kavuşumu da geçmişten bugüne uzanan bir aile meselesinin kaderin eliyle çözülme vaktinin geldiğini işaret ediyor. Artık bu konuyu ertelemekten vazgeçmelisin. Özellikle ortada finansal ortaklıklar ve taşınmazların paylaşımı varsa, bir an önce duygular yerine mantıkla hareket etmeye başlamalısın. Bu sayede miras konularını hafta başından itibaren masaya yatırabilir, hakkın olanı artırmak ve yatırımlarla büyütmek için fırsat elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcundaki etkisi, tutkulu bir romantizmi beraberinde getiriyor. Kalbinden gelen bir itiraf, ilişkinin rotasını tamamen değiştirebilir. Galiba evlilik teklifine ya da bebek müjdesine hazırlanıyorsun... Ailenin genişlemesine, kalbinin ritmini değiştirecek heyecanlara hazır olmalısın artık. Sevgiyle güçlenip aşkla büyümek için daha iyi bir dönem olamazdı, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…