onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Şubat - 15 Şubat Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta ev ve aile hayatın, iç düzenin hakkında daha stratejik düşünmeye hazır ol. Merkür'ün Kova burcuna geçişi, evle alakalı düşüncelerini, planlarını ve aile içinde yapılması gereken önemli konuşmaları gündemine getiriyor. Bu hafta, taşınma planları yapabilir veya aile içindeki bazı ciddi konuları ele alabilirsin.

Haftanın ortasında Merkür ve KAD'ın kavuşumu da geçmişten bugüne uzanan bir aile meselesinin kaderin eliyle çözülme vaktinin geldiğini işaret ediyor. Artık bu konuyu ertelemekten vazgeçmelisin. Özellikle ortada finansal ortaklıklar ve taşınmazların paylaşımı varsa, bir an önce duygular yerine mantıkla hareket etmeye başlamalısın. Bu sayede miras konularını hafta başından itibaren masaya yatırabilir, hakkın olanı artırmak ve yatırımlarla büyütmek için fırsat elde edebilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcundaki etkisi, tutkulu bir romantizmi beraberinde getiriyor. Kalbinden gelen bir itiraf, ilişkinin rotasını tamamen değiştirebilir. Galiba evlilik teklifine ya da bebek müjdesine hazırlanıyorsun... Ailenin genişlemesine, kalbinin ritmini değiştirecek heyecanlara hazır olmalısın artık. Sevgiyle güçlenip aşkla büyümek için daha iyi bir dönem olamazdı, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın