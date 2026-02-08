onedio
9 Şubat - 15 Şubat Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Venüs, Balık burcunda parıldıyor! Ve bu durum, aşk hayatına tutkulu bir romantizm rüzgarı getiriyor. Bu rüzgar, ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilecek bir itirafı kalbinin derinliklerinden dışarı çıkarabilir. Belki de bir evlilik teklifi ya da minik bir bebek müjdesi ile karşı karşıya kalabilirsin...

Ailenin genişlemesine, kalbinin ritmini değiştirecek büyük heyecanlara hazır olmalısın. Belki de bir yüzük, belki de minik bir ayak sesi... Kim bilir? Ancak şunu unutma ki, bu hafta senin için sevgiyle güçlenip aşkla büyüme zamanı. Yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve belki de yeni bir hayat... Hepsi bu hafta seninle! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

