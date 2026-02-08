Sevgili Akrep, bu hafta Venüs, Balık burcunda parıldıyor! Ve bu durum, aşk hayatına tutkulu bir romantizm rüzgarı getiriyor. Bu rüzgar, ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilecek bir itirafı kalbinin derinliklerinden dışarı çıkarabilir. Belki de bir evlilik teklifi ya da minik bir bebek müjdesi ile karşı karşıya kalabilirsin...

Ailenin genişlemesine, kalbinin ritmini değiştirecek büyük heyecanlara hazır olmalısın. Belki de bir yüzük, belki de minik bir ayak sesi... Kim bilir? Ancak şunu unutma ki, bu hafta senin için sevgiyle güçlenip aşkla büyüme zamanı. Yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve belki de yeni bir hayat... Hepsi bu hafta seninle! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…