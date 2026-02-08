onedio
9 Şubat - 15 Şubat Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Şubat - 15 Şubat haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta ev ve aile hayatına dair bir stratejist gibi düşünmeye ne dersin? Zira Merkür'ün Kova burcuna geçişi, evle ilgili düşüncelerini, planlarını ve aile içinde yapılması gereken önemli konuşmaları gündemine taşıyor. Belki de yeni bir ev arayışına girme, belki de aile içindeki bazı ciddi konuları ele alma zamanı geldi çattı.

Haftanın ortasında Merkür ve KAD'ın kavuşumu, geçmişten bugüne uzanan bir aile meselesinin kaderin eliyle çözülme vaktinin geldiğini işaret ediyor. Artık bu konuyu ertelemekten vazgeçmeli ve adım atmalısın. Özellikle ortada finansal ortaklıklar ve taşınmazların paylaşımı varsa, bir an önce duygularını bir kenara bırakıp mantıkla hareket etmeye başlamalısın. Bu sayede miras konularını hafta başından itibaren masaya yatırabilir, hakkın olanı artırmak ve yatırımlarla büyütmek için fırsat elde edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

