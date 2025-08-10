11 Ağustos - 17 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzü sana güçlü bir mesaj gönderiyor: Biraz durul! Bunu beklemiyordun değil mi? Zira, Satürn ile Uranüs arasındaki kozmik dans enerji seviyende ciddi bir artışa neden oluyor. Ancak, bu enerji dalgalanması, uyku düzeninde ve yaşam tarzında bazı sıkıntılara yol açabilir. Yani, kendini bir yandan enerji dolu hissederken bir yandan da uykusuzlukla ve içsel yorgunlukla mücadele etmen gerekebilir.

İşte bu yüzden temponu düşürmelisin! Özellikle hafta ortasında, hafif tempolu yürüyüşler yapabilir, doğadan güç alabilir ve biraz da dinlenebilirsin. Hem hareketli hem dingin halin ise sana güç verecektir. Bu tam da ihtiyacın olan denge! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…