onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
11 Ağustos - 17 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzü sana güçlü bir mesaj gönderiyor: Biraz durul! Bunu beklemiyordun değil mi? Zira, Satürn ile Uranüs arasındaki kozmik dans enerji seviyende ciddi bir artışa neden oluyor. Ancak, bu enerji dalgalanması, uyku düzeninde ve yaşam tarzında bazı sıkıntılara yol açabilir. Yani, kendini bir yandan enerji dolu hissederken bir yandan da uykusuzlukla ve içsel yorgunlukla mücadele etmen gerekebilir.

İşte bu yüzden temponu düşürmelisin! Özellikle hafta ortasında, hafif tempolu yürüyüşler yapabilir, doğadan güç alabilir ve biraz da dinlenebilirsin. Hem hareketli hem dingin halin ise sana güç verecektir. Bu tam da ihtiyacın olan denge! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Akrep burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın