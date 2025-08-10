onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
11 Ağustos - 17 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için neler vadediyor neler... İlk olarak, Satürn ile Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı, iş ilişkilerini kökten dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu dönemde, özellikle de iş ortaklıklarında sağlam ve kalıcı adımlar atmanı destekleyecek enerjiler mevcut. Aynı zamanda iş birlikleri için net anlaşmalar yapmak, uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirecek somut planlar ortaya koymak da gündeminde yer alabilir. 

Hafta ortasından itibaren ise Venüs ile Jüpiter'in oluşturduğu kavuşum enerjisiyle hem maddi hem manevi anlamda destek görebilirsin. İşte ortak projeler bir kez daha önem kazanıyor! Finansal bir birleşme ile kazancının artması veya işinin değerinin yükselmesi son derece olası. Bu dönemde çevrendeki destekleri değerlendirmek, sana avantaj sağlayacaktır. Tabii sen de elini taşın altına koysan iyi edersin.

Sırada aşk var! Bu hafta, karşılıklı güven teması ön olana çıkıyor ve anlayışlı yakınlaşmaların enerjisi seni sarıyor. Partnerinle gelecek planları yapmak, ilişkinizde sağlam bir temel oluşturabilir. Belki de bu dönemde, partnerinle birlikte hayallerindeki evi satın alabilir veya birlikte bir seyahate çıkabilirsin. Görünen o ki aşkınıza her durumda yol göründü! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın