11 Ağustos - 17 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için neler vadediyor neler... İlk olarak, Satürn ile Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı, iş ilişkilerini kökten dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu dönemde, özellikle de iş ortaklıklarında sağlam ve kalıcı adımlar atmanı destekleyecek enerjiler mevcut. Aynı zamanda iş birlikleri için net anlaşmalar yapmak, uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirecek somut planlar ortaya koymak da gündeminde yer alabilir.

Hafta ortasından itibaren ise Venüs ile Jüpiter'in oluşturduğu kavuşum enerjisiyle hem maddi hem manevi anlamda destek görebilirsin. İşte ortak projeler bir kez daha önem kazanıyor! Finansal bir birleşme ile kazancının artması veya işinin değerinin yükselmesi son derece olası. Bu dönemde çevrendeki destekleri değerlendirmek, sana avantaj sağlayacaktır. Tabii sen de elini taşın altına koysan iyi edersin.

Sırada aşk var! Bu hafta, karşılıklı güven teması ön olana çıkıyor ve anlayışlı yakınlaşmaların enerjisi seni sarıyor. Partnerinle gelecek planları yapmak, ilişkinizde sağlam bir temel oluşturabilir. Belki de bu dönemde, partnerinle birlikte hayallerindeki evi satın alabilir veya birlikte bir seyahate çıkabilirsin. Görünen o ki aşkınıza her durumda yol göründü! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…