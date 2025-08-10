onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için neler var neler! Hemen başlayalım: İlk olarak, gökyüzünün iki güçlü gezegeni Satürn ile Uranüs, senin için iş hayatında köklü değişikliklerin kapısını aralıyor. Bu ikilinin oluşturduğu altmışlık açı, özellikle iş ortaklıklarında sağlam ve kalıcı adımlar atman konusunda sana destek olacak enerjileri beraberinde getiriyor. Bu dönemde, iş birliklerinde net ve açık anlaşmalar yapmak, uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirecek somut planlar ortaya koymak gibi konular da gündeminde üst sıralarda yer alabilir.

Hafta ortasından itibaren ise Venüs ile Jüpiter, maddi ve manevi anlamda desteklerini sunuyor. İşte bu dönemde, ortak projeler bir kez daha önem kazanıyor. Bu kavuşum enerjisi sayesinde finansal bir birleşme ile kazancının artması veya işinin değerinin yükselmesi son derece olası. Bu dönemde, çevrendeki destekleri değerlendirmek ve onları doğru bir şekilde kullanmak, sana büyük avantajlar sağlayacaktır. Tabii ki, bu süreçte elini taşın altına koyman şart! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

