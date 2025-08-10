11 Ağustos - 17 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta öne çıkan ana tema karşılıklı güven üzerine kurulu. Güvenin, anlayışın ve sevginin birleştiği bu dönemde, etrafını saran enerji seni daha da güçlendiriyor. Partnerinle birlikte gelecek planları yapmanın tam zamanı. Birlikte hayallerinizdeki evi satın almak, uzun zamandır hayalini kurduğun o romantik seyahate çıkmak; şimdi gerçeğe dönüşebilir ve aşkınıza yön verebilir.

Tabii bugün hayat sürprizlerle de dolu olabilir... Romantik bir sürpriz ve kurduğun hayalin partnerin tarafından gerçeğe dönüştürülme ihtimali ise bugüne heyecan katacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…