11 Ağustos - 17 Ağustos Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta öne çıkan ana tema karşılıklı güven üzerine kurulu. Güvenin, anlayışın ve sevginin birleştiği bu dönemde, etrafını saran enerji seni daha da güçlendiriyor. Partnerinle birlikte gelecek planları yapmanın tam zamanı. Birlikte hayallerinizdeki evi satın almak, uzun zamandır hayalini kurduğun o romantik seyahate çıkmak; şimdi gerçeğe dönüşebilir ve aşkınıza yön verebilir. 

Tabii bugün hayat sürprizlerle de dolu olabilir... Romantik bir sürpriz ve kurduğun hayalin partnerin tarafından gerçeğe dönüştürülme ihtimali ise bugüne heyecan katacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

