Zohran Mamdani'den Netanyahu Açıklaması: "New York’a Gelirse Tutuklarız"

Los Angeles merkezli ABC7 televizyonunun 'Up Close' programına katılan Mamdani, New York'un mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e düzenlediği ziyarette Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

Görüşmenin, New York'un 'acil endişeleri ile sembolik dış politika jestleri arasındaki kopukluğu' vurguladığını belirten Mamdani, New Yorkluların 'evleri diye düşündükleri şehirdeki fiyatlar nedeniyle' taşınmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Mamdani, 'Ancak onun (Eric Adams) eylemlerinin bu uygun fiyat kriziyle pek ilgisi yok.' dedi.