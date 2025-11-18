onedio
Zohran Mamdani'den Netanyahu Açıklaması: "New York’a Gelirse Tutuklarız"

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.11.2025 - 19:57

New York’ta düzenlenen belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başkanı Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararını hatırlatarak, “New York’a gelirse tutuklanır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük metropollerinden New York’ta belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani’den Netanyahu açıklaması geldi.

Los Angeles merkezli ABC7 televizyonunun 'Up Close' programına katılan Mamdani, New York'un mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e düzenlediği ziyarette Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

Görüşmenin, New York'un 'acil endişeleri ile sembolik dış politika jestleri arasındaki kopukluğu' vurguladığını belirten Mamdani, New Yorkluların 'evleri diye düşündükleri şehirdeki fiyatlar nedeniyle' taşınmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Mamdani, 'Ancak onun (Eric Adams) eylemlerinin bu uygun fiyat kriziyle pek ilgisi yok.' dedi.

“Kim olursa olsun New York’ta tutuklanır”

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım uyguladığını kaydeden Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını ve Netanyahu'nun 'New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını' söyledi.

Mamdani, 'Uluslararası hukuk şehri olmak, uluslararası hukuku gözetmek anlamına gelir. Bu (durum), ister İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ister (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin için olsun, UCM'nin verdiği tutuklama emirlerini yerine getirmek anlamına gelir.' ifadelerini kullandı.

