Zeynep Sönmez Durdurulamıyor: Avustralya Açık'ta Son 32'ye Kaldı, Şimdi Rakip Kim?
18 Ocak Pazar günü resmi olarak başlayan Avustralya Açık Turnuvası'nın kadınlar tarafındaki en sürpriz ismi, milli raketimiz Zeynep Sönmez oldu. Elemelerden gelerek ilk turda dünya 11 numarası Alexandrova'yı deviren genç raket, ikinci turda karşılaştığı dünya 64 numarasını geride bırakarak adını üçüncü tura yazdırmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli gururumuz artık son 32'de!
Bu gurur bize bir ömür yeter.
Zeynep'in servis kontrolü ve beden dili dikkat çekti.
Zeynep'in bir sonraki rakibi belirlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın