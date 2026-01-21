onedio
Zeynep Sönmez Durdurulamıyor: Avustralya Açık'ta Son 32'ye Kaldı, Şimdi Rakip Kim?

21.01.2026 - 10:15

18 Ocak Pazar günü resmi olarak başlayan Avustralya Açık Turnuvası'nın kadınlar tarafındaki en sürpriz ismi, milli raketimiz Zeynep Sönmez oldu. Elemelerden gelerek ilk turda dünya 11 numarası Alexandrova'yı deviren genç raket, ikinci turda karşılaştığı dünya 64 numarasını geride bırakarak adını üçüncü tura yazdırmayı başardı.

Milli gururumuz artık son 32'de!

Yılın en ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ta, 'Zeynep Sönmez' fırtınası esmeye devam ediyor. Elemelerde ortaya koyduğu muazzam performansla 128 kişilik ana kadroya kalan Zeynep, ilk turu hatasız tamamlayarak son 32'ye kaldı.

İlk maçında iddialı rakibi Eketerina Alexandrova'yı 2-1 geride bırakan Zeynep, 21 Ocak Pazartesi günü karşılaştığı Macar rakibi Anna Bondar'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı. Adı ilk 100'de anılmamasına ve genç yaşına rağmen, turnuvada iddiası olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bu gurur bize bir ömür yeter.

Daha önce verdiği röportajda, eleme turunda çıktığı maçlarla kortlara alıştığını söyleyen Zeynep, ana turnuvanın ikinci turunu zorlanmadan tamamladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibi üstünde ezici üstünlük kurarak ilk seti 6-2, ikinci seti 6-4 tamamladı ve 2-0'lık puanla adını sonraki tura yazdırdı.

Zeynep Türk kadın tenisi için her alanda ilklere imza atarken, Avustralya Açık'ta son 32'ye kalarak bize yeni bir milli gurur daha yaşattı!

Zeynep'in servis kontrolü ve beden dili dikkat çekti.

Toplam 1 saat 30 dakika süren maçta Zeynep'in hatasız servisleri ve korttaki yüksek kontrolü dikkat çekti. Maçın başından itibaren agresifliğini koruyan Zeynep, ilk sette 4 kez servis kırarak rakibin ritmini bozdu. Karşılaşma boyunca ortaya koyduğu yüksek performansla maça erkenden ağırlığını koymayı başardı.

Zeynep'in bir sonraki rakibi belirlendi.

Turnuva öncesinde dünyanın 112. basamağında yer alan Zeynep, adım adım yükselişiyle favori gösterilmediği karşılaşmaları almaya devam ediyor. Son karşılaşmanın ardından dünya sıralamasının 76. basamağına yükselen Zeynep'in sonraki rakibi belli oldu.

Zeynep turnuvanın üçüncü turunda Kazak raket Yulia Putintseva ile karşılaşacak. Maç günü 23 Ocak Cuma olarak belirlendi ancak saat henüz belli değil. Siz yine de hatırlatmaları kurmayı unutmayın! 🎾🗓️

