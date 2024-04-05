Zamanda Yolculuk: Antik Dünyanın Kayıp Şehirleri ve Bugünkü İzleri

Platon'un dialoglarında bahsettiği bu efsanevi ada, binlerce yıldır araştırmacıların, maceraperestlerin ve komplo teorisyenlerinin ilgisini çekiyor. Atlantis'in izleri bugün hâlâ Karayipler'den Akdeniz'e, hatta Antarktika'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede aranıyor. Gerçek mi, yoksa sadece bir mit mi? Kim bilir, belki de Atlantis, şu an ayak bastığımız toprakların altında saklıdır.