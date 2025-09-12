Yükselen Tehlike: Sosyal Medya Meydan Okumaları

Çocuklar ve ergenler en riskli hedef gruplar olduğu gibi, bu meydan okumalara genellikle sonuçlarının ne olabileceğini tam olarak anlamadan katılıyorlar.

Meydan okumalar, bağış kampanyalarını desteklemekten tehlikeli cesaret gösterilerine kadar uzanıyor ve açık eylem çağrılarıyla, akranları rol model almaya dayalı taklit davranışlarıyla ya da yalnızca çevrimiçi popülerlikleri sayesinde yayılıyor. Genellikle TikTok gibi platformlarda, başkaları tarafından yeniden üretilmek üzere tasarlanmış kullanıcıların oluşturduğu video veya görsel içeriklere dayanıyor. İçerikler, platformların algoritmalarından ve etiketlerden (hashtag) yararlanarak viral hâle geliyor ve etkileşimi artırıyor. Birçok meydan okuma zararsız eğlence sunuyor ve iyi amaçları teşvik etme amaçlı yayınlanıyor olabilir ancak, potansiyel olarak zararlı içeriklerin yoğun medya ilgisi gördüğü düşünülürse, özellikle genç kullanıcıları tehlikeli davranışlara teşvik eden meydan okumalar artık hepimizi alarm durumuna geçirmelidir.

Sosyal medya meydan okumaları hakkında öne çıkan endişelerden ilki, ergenlerin ve genç yetişkinlerin sosyal medyayı sık kullanmaları, dolayısıyla bu içeriklere daha fazla maruz kalmalarıdır.

İkincisi, yoğun maruz kalma sonucunda genç kullanıcıların belirli platformlara -özellikle TikTok’a- olan yönelimlerinin artması ihtimalidir. Bu platformlar, potansiyel olarak zararlı meydan okumaların yayılmasını istemeden de olsa teşvik edebilen algoritmalar kullanır. İçsel ödüllendirme mekanizmaları ve öneri sistemleri, tehlikeli içeriklerin hızla yayılmasına ve dikkat çekmesine imkân tanıyarak sorunu daha da derinleştirir. Bu durum, söz konusu faaliyetlere katılmanın akranlardan ilgi ve onay göreceği izlenimini yaratır ve pekiştirir.

Üçüncü olarak, gençler sosyal baskıya karşı artan duyarlılıkla karakterize edilen gelişimsel bir aşamadadır ve doğaları gereği taşıdıkları kırılganlık onları tehlikelere açık hale getirir. Örneğin bir araştırmada, YouTube’daki Momo Challenge gibi meydan okumaların, genç kullanıcıların kırılganlığından yararlanarak zararlı içerikleri olağanüstü yüksek etkileşim oranlarıyla yaydığı ve görevlerin zorluğunu sürekli artırarak potansiyel trajik sonuçlara ulaştırdığı bulunmuştur.