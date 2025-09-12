Yükselen Tehlike: Sosyal Medya Meydan Okumaları

- Olumsuz meydan okumalara katılan çocukların ve gençlerin motivasyonlarında dört konu öne çıkıyor:
Aidiyet ihtiyacı
Popülerlik ve tanınma arzusu
Başkalarının yaşadığı heyecan verici deneyimleri kaçırma korkusu (FoMO)
Toplumsal normlara karşı gelme dürtüsü
- Olumlu niyetli meydan okumalar içinde en fazla ilgi görenler yardım amaçlı olanlardır. Örneğin Ice Bucket Challenge, bu kategorinin en bilinen örneğidir. Bir başka örnek COVID-19 döneminde Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan #SafeHands Challenge’dır.
- Potansiyel olarak zararlı ve hatta ölümcül meydan okumalar en fazla incelenen türlerdir. Bunların başında, Blue Whale Challenge, Momo Challenge, Cinnamon Challenge, Tide Pod Challenge, Fire Challenge gibi örnekler bulunur.
- Nötr meydan okumalar arasında en çok ilgi görenler Emoji Challenge, BoredInTheHouse Challenge ve MakeUp Challenge olmuştur.
- Gençlerin meydan okumalara katılımını inceleyen çalışmaların bir kısmı, gençlerin katılımını ve risk alma davranışlarını motive eden güdüsel temellere odaklanırken, önemli bir kısmı ise içeriklerin yayılmasında sosyal medya platform dinamiklerinin etkisine dikkat çekiyor.
- Kimlik oluşumu ve gençlik kültürü odaklı çalışmalar, sosyal medya meydan okumalarının, gençlerin akran grupları içinde kimliklerini keşfetmeleri ve ifade etmeleri için bir araç olabildiğini ortaya koyuyor.
- Araştırmaların bir bölümü, katılımcıların büyük çoğunluğunun eğlenceli ve keyifli, kolay uygulanabilir ve akranlarından olumlu tepki alma ihtimali yüksek olan meydan okumalara ilgi duyduğunu ortaya koyuyor.
- Tehlikeli meydan okumalar daha yüksek ağ yoğunluğu sağlıyor ve daha hızlı yayılıyor. Bu da daha sıkı ve daha bağlı bir topluluk davranışı ortaya çıkarıyor. Kimi çevrimiçi davranışların yayılması, bulaşıcı hastalıkların yayılım dinamiklerine benzetilir. Örneğin, bir kişinin meydan okumayı ne zaman gördüğünün (meydan okumanın başlangıç veya geç döneminde) katılım kararını etkileyebileceğini gösterir. Kişinin sosyal ağının büyüklüğü de burada önemlidir. Sosyal çevresinde ne kadar çok kişi katılırsa, kişinin de katılma olasılığı o kadar artar.
- Gençlerin sosyal medya meydan okumalarına nasıl katıldıklarına bakıldığında, dört temel sürecin öne çıktığı görülüyor:
Rasyonel karar: Gençlerin katılımı bilinçli bir karar olarak başlar. Tutumlarında, akran katılımına dair algıları ve başarılı olabileceklerine dair inançları etkili olur.
İhtiyaç ve tatminler: Katılım büyük oranda sosyalleşme, topluluğa dahil olma, eğlence gibi içsel ihtiyaçların tatminiyle ilgilidir.
Gözlem yoluyla öğrenme: Meydan okumalar başkalarını izleyerek öğrenilir. Akranların ya da influencer’ların ödüllendirilmesi, takdir edilmesi veya olumlu sonuçları, gençlerin davranışlarını şekillendirir.
Duygusal bulaşma: Davranışlar bilinçsiz şekilde, duyguların bulaşması yoluyla da yayılabilir. Algoritmaların trend içerikleri öne çıkarması, bu süreci hızlandırır.