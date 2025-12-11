Yine Sahte Dolar Kabusu: Döviz Büroları ve ATM’ler 50 ve 100 Dolarlık Banknotları Almıyor

Kapalı Çarşı’da uzun yıllardır ticaret yapan bir esnaf, “Turist geliyor, cebinde 50 dolar ama biz alamıyoruz. Hâlâ çaresiziz. Bu banknotu kabul etmedikleri zaman hem satış kaybımız oluyor hem müşteri memnuniyeti düşüyor.” diyerek yaşadıkları mağduriyeti aktarıyor.

Başka bir esnaf ise, “Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol artırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi.” sözleriyle hem hayal kırıklığını hem de sektörün güven bunalımını dile getiriyor.

Bu tablonun devam etmesi hâlinde perakende sektörünün ve turizm gelirlerinin bundan olumsuz etkilenebileceği uyarısı, Çarşı’daki birçok esnafın ortak endişesi olarak öne çıkıyor.