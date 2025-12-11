Yine Sahte Dolar Kabusu: Döviz Büroları ve ATM’ler 50 ve 100 Dolarlık Banknotları Almıyor
Türkiye’de geçtiğimiz yıl yaşanan sahte dolar kabusunun bu yıl yeniden ortaya çıktığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki döviz büroları sahte olabileceği için 50 dolarlık banknotları almıyor. Alan bürolar ise normal Türk Lirası kurunun altında bozduruyor. Ayrıca ATM’lerin de 50 dolarlık banknotlarda zorluk çıkardığı belirtiliyor. Piyasada yaşanan sahte dolar kabusunun özellikle Kapalı Çarşı ve çevresinde dönen ticarete zarar verdiği biliniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından biri de sahte dolarlar olmuştu.
Esnaf zor durumda.
