onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yine Sahte Dolar Kabusu: Döviz Büroları ve ATM’ler 50 ve 100 Dolarlık Banknotları Almıyor

Yine Sahte Dolar Kabusu: Döviz Büroları ve ATM’ler 50 ve 100 Dolarlık Banknotları Almıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 14:03

Türkiye’de geçtiğimiz yıl yaşanan sahte dolar kabusunun bu yıl yeniden ortaya çıktığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki döviz büroları sahte olabileceği için 50 dolarlık banknotları almıyor. Alan bürolar ise normal Türk Lirası kurunun altında bozduruyor. Ayrıca ATM’lerin de 50 dolarlık banknotlarda zorluk çıkardığı belirtiliyor. Piyasada yaşanan sahte dolar kabusunun özellikle Kapalı Çarşı ve çevresinde dönen ticarete zarar verdiği biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından biri de sahte dolarlar olmuştu.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından biri de sahte dolarlar olmuştu.

Gerçeğinden ayırt etmesi çok zor olan sahte 50 dolarlık banknotlar nedeniyle piyasada dolar bozdurmak zor hâle gelmişti. Türkiye Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre, sahte dolar kabusu yeniden ortaya çıktı. Piyasada son bir yılda ciddi miktarda sahte 50 ve 100 dolar tespit edildiği için bazı döviz büroları bu banknotları ya tamamen almıyor ya da 2-3 lira düşük kurdan kabul ediyor. Döviz bozan vatandaşlar ise bu uygulama nedeniyle ciddi bir maddi kayba uğradıklarını ifade ediyor.

Esnaf zor durumda.

Esnaf zor durumda.

Kapalı Çarşı’da uzun yıllardır ticaret yapan bir esnaf, “Turist geliyor, cebinde 50 dolar ama biz alamıyoruz. Hâlâ çaresiziz. Bu banknotu kabul etmedikleri zaman hem satış kaybımız oluyor hem müşteri memnuniyeti düşüyor.” diyerek yaşadıkları mağduriyeti aktarıyor.

Başka bir esnaf ise, “Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrol artırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi.” sözleriyle hem hayal kırıklığını hem de sektörün güven bunalımını dile getiriyor.

Bu tablonun devam etmesi hâlinde perakende sektörünün ve turizm gelirlerinin bundan olumsuz etkilenebileceği uyarısı, Çarşı’daki birçok esnafın ortak endişesi olarak öne çıkıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın