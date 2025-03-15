Yılmazlık Adına “Öz Gelişim”!
“Özünde olmayan bir şeyi taklit ederek kazanamazsın.” -Beydaba
“Özü doğru olanın, sözü de doğru olur.” -Hz. Ali
“Testinin içinde ne varsa dışına o sızar.” -Mevlana
“Özü asilleştiren, yalnızca biçimdir.” -Şadi Şirazi
Yukarıdaki sözlere ek olarak daha birçok söylenmiş söz vardır “öz” ile ilgili. Peki nedir bu öz ve neden bu kadar önemlidir?
Kısaca açıklamak gerekirse bir şeyi şey yapan, her şeyin tümüne “öz” denir.
Yukarıda bahsettiğimiz öz gelişime ilişkin kavramsal gelişim aşamaları aslında iki temel teoriye dayanmaktadır.
Bunlardan birincisi “varlık-öz teorisi” olarak adlandırılmaktadır. Varlık-öz teorisi zekânın doğuştan geldiği ve değiştirilemeyeceği görüşünü savunmaktadır. Daha sonraları ikinci olarak “gelişim-öz teorisi” ortaya çıkmıştır.
Bu teorinin ortaya çıkmasıyla varlık-öz teorisi etkisini önemli düzeyde kaybetmiştir. Çünkü gelişim-öz teorisi varlık-öz teorisinin tam aksini savunarak, zekânın uygun şartlar altında ve doğru uygulamalarla geliştirilebilen bir özellikte olduğunu ifade etmiştir (Dweck, 2006). Ancak unutulmaması gereken şey bu gelişimin bireyin yaşamlarındaki amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olacak yönde ve düzeyde olmasının gerekmesidir.
Bu bağlamda öz gelişim sürecinin ilerleyişini bilişsel ve duygusal olmak üzere iki yönde ele alabiliriz. Bu boyutlar kendi içerisinde birbirlerinden ayrı görülseler de birbirlerini destekler ve tamamlar nitelikte olduklarından bireyin dengeli bir öz gelişim süreci geçirmesi için oldukça önemlidirler.
Peki öz gelişim düzeyimizi nasıl anlayacağız?
Her ne kadar öz gelişimi etkileyen yukarıda saydığımız üzere birçok faktör olsa da genel olarak baktığımızda öz gelişim süreci, bireyin kendi sınırlarına ve yapabileceklerine ulaşmak için içsel ve dışsal kaynakları harekete geçirmesini içeren dinamik bir süreçtir.
Bu süreçte kendimize “Neden yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Neyle yapmalıyım? Ne yapmalıyım?” gibi bazı sorular sormalı ve bu soruların cevaplarını bulmalıyız. Sayılan tüm bu ve buna benzer soruların hakkıyla cevaplanabilmesi için kişinin aynı zamanda bilişsel esneklik becerisine sahip olması gerekmektedir.
Öz gelişimi ve öz gelişim becerisi yeterli düzeyde olan bireyler daha üst dü¬zeyde eylemler ortaya koyarak hayatlarında başarılı olabilirlerken, bu becerileri düşük düzeyde olan bireyler ise kendilerini yetersiz gördükleri için doğru eylem¬leri ortaya koyamamaktadırlar.
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