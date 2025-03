Yılmazlık Adına “Öz Gelişim”!

Buna bağlı olarak da bu bireylerin başarılı olma durumlarının düşük olduğu görülür. Kong ve Hau (1996) tarafından yapılan araştırmada kişilerin başarı (öğrenme) hedefleri ve performans hedefleri ile öğrenme yaklaşımları arasında anlamlı bir ilişki oldu­ğu ve bu ilişki incelendiğinde öğrenme hedeflerinin derin güdüyle, performans hedeflerinin ise yüzeysel güdüyle alakalı olduğu görülmüştür.

Başarı yani öğrenme hedefi olan bireyler öğrenme odaklı olup kendini geliştirmeye, gerçek ustalığa ulaşmaya odaklıdırlar ve bunu başaramama endişeleri de oldukça yüksektir. Bu endişe, esasen derin güdünün temel unsuru olan içsel motivasyon tarafından yönlendirilmektedir. Öte yandan performans odaklı bireyler ise başkaları tarafından nasıl yargı­landıkları ile daha fazla ilgilenirler. Aynı zamanda minimum çaba harcayarak sınıf arkadaşlarından veya akranlarından daha iyi performans göstermek için ellerin­den gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Doğal olarak da bu kişilerin çabaları ve yaklaşımları, bize onların motivasyon kaynaklarının dışsal olduğunu göstermek­tedir.

Elbette performans odaklı olmak kötü bir şey değildir. Ancak öğrenme aşkı ve tutkusunun içerisinde performansın anlam ve değer yaratabileceği de unutulmamalıdır. Sonuç olarak, öz gelişimin bireyin hem başarı çabalarının ve öğrenme hedeflerinin hem de performans hedeflerinin bir çıktısıdır. Öz gelişim becerisinin yeteri düzeyde gelişmiş olması bizim hem psikolojik hem de biyolojik sağlamlılığımız için hayati derecede önemlidir.

Artık görmedim, duymadım, bilmiyorum deme…

