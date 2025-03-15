Yılmazlık Adına “Öz Gelişim”!

Eğitim, tasavvuf, felsefe, psikoloji, ekonomi, kimya gibi daha birçok disiplinde ve alanda temel alınan konuların başında öz ve özünü bilme,bulma vardır. Bu kavramın önemini anlamak için halihazırdaki literatür ve kaynaklar incelendiğinde, öz kavramını ele alan ilk disiplinin felsefe olduğunu görürüz.

Başlangıçta Tales, Aneksimandros, Anaximenes gibi doğa filozofları özü ateş, su, toprak gibi maddelerle açıklamaya çalıştıklarını görürüz. Daha sonraları “ben kimim?” sorusunun felsefede temel alınmasıyla öz kavramı idealist felsefede Sokrates ve Platon idealar, realist felsefede Aristo somut varlık, existentialism (varoluşçuluk) felsefede Sartre var olma ile meydana gelen şey olarak açıklamıştır.

Bugün halen birçok disiplinin öz ile ilgili/ilişkili diğer kavramları araştırdıklarını görebiliriz. Öz kavramı ile öne çıkan ve özü tamamlayan kavramlardan birisi de öz gelişimdir. Öz gelişim kavramı her ne kadar kitaplarda, sosyal medya uygulamalarında, TV programlarında, konferanslarda de ele alınmış olsa da net bir şekilde anlaşılamamaktadır. Öz gelişim kavramı ilk olarak Bandura (1986) tarafından sosyal bilişsel yapılandırmacılık kuramına dayandırılarak açıklanmıştır.

Sosyal bilişsel yapılandırmacılık kuramı öğretisine göre inanç, değer, tutum, kültür gibi öze dönük durumların birey dav­ranışları üzerinde oldukça büyük etkisi bulunmaktadır (Schunk ve Zimmerman, 2001). Bandura’nın yanı sıra öz gelişimi Vygotsky sosyo-kültürel temeller üzeri­ne ve Piaget’de biyolojik olgunlaşma (fiziksel durum) temelleri üzerine oturtarak açıklamaya çalışmışlardır.

Dong, Xu, Zhang, Stewart ve Mihalcea (2021) yaptıkları araştırmalar sonucunda bireyin değişim ve gelişim sürecinin motivasyon ve irade olmak üzere iki aşamadan meydana geldiğini açıklamışlardır. Ancak unutulma­ması gereken şey şudur ki; geleneksel başarı motivasyon teorileri incelendiğinde odak noktalarının, insan davranışlarının içsel dürtüler tarafından kontrol edildiği üzerine olduğu görülmektedir.