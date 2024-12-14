Yeni Yıla Nasıl Gireceksin?
Yeni Yıla Nasıl Gireceksin?
Yeni yıla nasıl girmeyi planlıyorsun? Nerede ya da kiminle olmak istiyorsun? Kalabalık bir kutlamada mı, yoksa sakin bir ortamda sevdiğin insanlarla mı? Belki de yalnız, kendi huzurunu dinleyerek… Nasıl olursa olsun, o anın sana mutluluk getirmesi en önemlisi. Peki, bu yılın ilk dakikalarını kiminle paylaşmak istersin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yılbaşında kiminle olmayı planlıyorsun?
4. Bu yıl senin için güzel miydi?
5. Yeni yılla ilgili beklentin ne?
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6. Senin için yılbaşında olmazsa olmaz şey ne?
7. Peki sen bu aralar nasıl hissediyorsun?
8. Yeni yıl seni heyecanlandırıyor mu?
9. 2024'te unutamayacağın şey ne?
10. Son olarak bu yılı puanla bakalım!
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Sen yeni yıla evde gireceksin!
Sen yeni yıla büyük bir partide gireceksin!
Sen yeni yıla sevdiklerinle gireceksin!
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