Yeni Toyota Corolla Görücüye Çıktı: Yeni Totoya Corolla Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Japonya Mobilite Fuarı'nda konsept tanıtımı yapılan Totoya Corolla’nın tam elektrikli olarak da üretileceği öğrenildi. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, mevcut motorlardan daha küçük, daha hafif ve daha verimli olacak yeni bir 1.5 ve 2.0 litrelik motor ailesinin geliştirildiğini doğruladı.

Yeni Corolla’da en büyük değişikliklerden biri de tasarım olacak. Çerçevesiz kapı camları göze çaparken iç mekanda da tamamen değişiklikler yapıldığı belirtiliyor.

Yeni Corolla'nın 2027 yılında satışa çıkması bekleniyor ve yollardaki yerini alması bekleniyor.