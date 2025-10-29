Yeni Toyota Corolla Görücüye Çıktı: Yeni Totoya Corolla Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Uzun yıllardır dünyanın en çok satan araçlarının başında gelen Toyota Corolla’nın yeni versiyonu tanıtıldı. Toyota Corolla hem tam elektrikli olarak hem de tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonları ile satışta olacak. Yeni Corolla'nın 2027 yılında yollarda olması bekleniyor.
Dünyanın en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Totoya Corolla’da ciddi yenilikler yapıldı.
Yeni Toyota Corolla'dan görüntüler 👇
