Yeni Toyota Corolla Görücüye Çıktı: Yeni Totoya Corolla Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Yeni Toyota Corolla Görücüye Çıktı: Yeni Totoya Corolla Ne Zaman Satışa Çıkacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
29.10.2025 - 16:11

Uzun yıllardır dünyanın en çok satan araçlarının başında gelen Toyota Corolla’nın yeni versiyonu tanıtıldı. Toyota Corolla hem tam elektrikli olarak hem de tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonları ile satışta olacak. Yeni Corolla'nın 2027 yılında yollarda olması bekleniyor.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Totoya Corolla’da ciddi yenilikler yapıldı.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Totoya Corolla’da ciddi yenilikler yapıldı.

Japonya Mobilite Fuarı'nda konsept tanıtımı yapılan Totoya Corolla’nın tam elektrikli olarak da üretileceği öğrenildi. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, mevcut motorlardan daha küçük, daha hafif ve daha verimli olacak yeni bir 1.5 ve 2.0 litrelik motor ailesinin geliştirildiğini doğruladı.

Yeni Corolla’da en büyük değişikliklerden biri de tasarım olacak. Çerçevesiz kapı camları göze çaparken iç mekanda da tamamen değişiklikler yapıldığı belirtiliyor.

Yeni Corolla'nın 2027 yılında satışa çıkması bekleniyor ve yollardaki yerini alması bekleniyor.

Yeni Toyota Corolla'dan görüntüler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
