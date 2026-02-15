Yeni Müzik Alarmı: Kimlikleri Sır Gibi Saklanan ‘Sleep Token’

Genelde maskeli gruplar korkutucu ya da agresif görünmeye çalışır. Sleep Token'da ise durum biraz karışık. Bir şarkıda Djent (çok düşük akortlu, ritmik metal) duyarken 30 saniye sonra kendinizi The Weeknd dinliyor gibi hissedebiliyorsunuz.

Grubun beyni olan Vessel, metal müziğin o sert kabuğunu kırıp içine indie-pop ve soul enjekte ediyor resmen. Yani 'Ben metal sevmem.' diyen arkadaşınızın bile bu grubu dinlemesinin sebebi aslında alttan alta pop dinliyor olması.