Yeni Müzik Alarmı: Kimlikleri Sır Gibi Saklanan ‘Sleep Token’
Son dönemde sosyal medyada, özellikle TikTok'ta karşınıza maskeli, pelerinli ama arka planda R&B hatta pop tınıları olan garip bir grup çıkmış olabilir. Sleep Token, 'sert müzik' sevenlerin tekelinden çıkıp genel dinleyiciye ulaşmayı başardı. Peki olayı sadece maske takmaları mı? Pek sayılmaz. Grubun arkasında yatan hikayeye ve pek bilinmeyen detaylara çok da abartmadan şöyle bir bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay sadece gizemli olmak değil. Türler arası bir deney diyebiliriz.
Kim bu Sleep? Bir Tanrı mı yoksa toksik bir metafor mu?
Grubun albümleri tesadüfen hazırlanmamış. Bir üçleme dememiz daha doğru olur.
Euclid şarkısını şuradan dinleyebilirsiniz. 👇
O meşhur "The Summoning" şarkısı neden patladı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davulcu "II" gerçeği ve Drumeo olayına yakından bakacağız. Çok ilginç şeyler var!
Davulcu II Drumeo'ya konuk oldu, tek kelime etmedi, çaldı ve gitti.
Maskeleri neden değişti?
Grubun en dikkat çekici şarkısı olan "Atlantic" ve çelişkilerle dolu metaforlar...
Sleep Token'ı seversiniz ya da çok abartılıyor dersiniz orası size kalmış. Ama kurdukları dünyayla ve çeşitlilikleriyle şu an müzik endüstrisinin en özgün işlerinden birini yaptıkları kesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın