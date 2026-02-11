onedio
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den İlk Açıklama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 09:44

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştı. Bakanlık sonrası TRT’ye yaptığı ilk açıklamasında, “Sorumluluğu ağır olan görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndaki değişiklik yer almıştı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanı oldu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk açıklamasını yaptı.

“Üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaşlara teşekkür ediyorum. Görevimi yapmış olmanın huzuru ile ayrılıyorum. Bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır olan görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah İçişleri Bakanlığı’nda da 81 ilimizde de burada yaptıklarımızı suçlara yönelik bütün gayretimiz ile çalışacağız. Bugün itibarıyla devir teslim yapılacak. 12 gibi devir teslimi gerçekleştirmiş olacağız. Her zaman yakın ilgilerini gördüğüm garnizon komutanımıza, milletvekillerimize, bütün kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
