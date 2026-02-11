Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den İlk Açıklama Geldi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştı. Bakanlık sonrası TRT’ye yaptığı ilk açıklamasında, “Sorumluluğu ağır olan görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndaki değişiklik yer almıştı.
