Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den İlk Açıklama Geldi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanı oldu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk açıklamasını yaptı.

“Üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaşlara teşekkür ediyorum. Görevimi yapmış olmanın huzuru ile ayrılıyorum. Bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır olan görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah İçişleri Bakanlığı’nda da 81 ilimizde de burada yaptıklarımızı suçlara yönelik bütün gayretimiz ile çalışacağız. Bugün itibarıyla devir teslim yapılacak. 12 gibi devir teslimi gerçekleştirmiş olacağız. Her zaman yakın ilgilerini gördüğüm garnizon komutanımıza, milletvekillerimize, bütün kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”