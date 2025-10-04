onedio
Yeni Estetik Trendi mi Doğuyor? "Kalp Dudak" Estetiği İçin Uygulanan Operasyon İçinizi Bi' Tuhaf Yapacak!

Yeni Estetik Trendi mi Doğuyor? "Kalp Dudak" Estetiği İçin Uygulanan Operasyon İçinizi Bi' Tuhaf Yapacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 23:38

Son dönemde estetik dünyasında dikkat çeken en yeni trendlerden biri “kalp dudak” estetiği. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu uygulama, dudaklara benzersiz bir şekil vererek adeta bir kalp formu oluşturuyor.

Dudakların alt kısmına yapılan özel bir işlemle nasıl kalp formu verildiğini gösteren o anlar ise görenleri şaşkına çevirdi!

İşte o anlar:

Kalp dudak estetiği, üst dudak bölgesine uygulanan özel bir cerrahi müdahale ile dudak hattını kalp formuna dönüştürmeyi amaçlayan bir işlem.

Dudakların ortasındaki “V” formu belirginleştirilirken dudağın alt kısmındaki doku cerrahi müdahale ile alınarak bambaşka bir form veriliyor.

Kalp dudak estetiği genellikle dudak hattında belirginlik isteyen, dudaklarını daha dolgun ve estetik bir forma kavuşturmak isteyen kişiler için uygun bulunurken işlemin uygulanma anını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Ne dersiniz yeni bir estetik furyası mı doğuyor?

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
