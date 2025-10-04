Yeni Estetik Trendi mi Doğuyor? "Kalp Dudak" Estetiği İçin Uygulanan Operasyon İçinizi Bi' Tuhaf Yapacak!

Son dönemde estetik dünyasında dikkat çeken en yeni trendlerden biri “kalp dudak” estetiği. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu uygulama, dudaklara benzersiz bir şekil vererek adeta bir kalp formu oluşturuyor.
Dudakların alt kısmına yapılan özel bir işlemle nasıl kalp formu verildiğini gösteren o anlar ise görenleri şaşkına çevirdi!
İşte o anlar:
Kalp dudak estetiği, üst dudak bölgesine uygulanan özel bir cerrahi müdahale ile dudak hattını kalp formuna dönüştürmeyi amaçlayan bir işlem.
