Yeni Bir İlişkiye Başlamak İçin Doğru Zamanda mısın?
Yeni Bir İlişkiye Başlamak İçin Doğru Zamanda mısın?
Kalp kırgınlıkların olabilir, ilişkin yeni bitmiş olabilir ya da çok uzun zamandır yalnız olabilirsin. Ama kendine sorman gereken bir soru var: 'Şu an doğru zaman mı?'
Bu soruyu senin yerine sorduk ve birkaç cevap aldık. Cevabı görmek için teste başla!
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Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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Şu anki hayatında kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun?
Geçmişteki bir ilişkin hakkında düşündüğünde nasıl hissediyorsun?
Hiç başkalarının ilişkilerine bakıp imrendiğin oldu mu?
Bir ilişkiye ayıracak enerjin olduğunu düşünüyor musun?
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Günlük hayatında nasıl bir duygu durumundasın?
Yakın çevrenin arkadaşlarıyla tanışma fikrin var mı şu sıralar?
Son olarak şunu soralım: Aşk hayatın dışında sosyal çevren nasıl?
Şu an doğru zamanda değilsin.
Biraz daha beklemeni tavsiye ederiz.
Aslında doğru zamandasın. Hazırsın!
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