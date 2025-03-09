Yeni Bir İlişkiye Başlamak İçin Doğru Zamanda mısın?

Kalp kırgınlıkların olabilir, ilişkin yeni bitmiş olabilir ya da çok uzun zamandır yalnız olabilirsin. Ama kendine sorman gereken bir soru var: 'Şu an doğru zaman mı?'

Bu soruyu senin yerine sorduk ve birkaç cevap aldık. Cevabı görmek için teste başla!