Yeni Bir İlişkiye Başlamak İçin Doğru Zamanda mısın?

Görünüşe göre şu an yeni bir ilişkiye başlamaya pek hazır değilsin. Bu bir problem değil, hayatın her döneminde ilişkilere açık olmak zorunda değiliz. Kendine odaklanmak, önceliklerini belirlemek ve biraz daha zamanı kendine ayırmak harika bir seçenek olabilir. Bizce acele etmene gerek yok, her şeyin zamanı var! 😊