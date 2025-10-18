Yaşamı Tehdit Edebilecek "Ayna Hücre" Çalışmaları Durduruldu! Bilim Dünyası Alarmda

Canlıların genetik yapısında her şey belli bir düzene göre işler. Bilim insanları buna 'kiralite' yani moleküllerin sağ ya da sol yönelimli olması diyor. En basit haliyle sağ elin sol ele uymaması gibi düşünebilirsiniz. Her canlı bu düzenle hayatta kalıyor.

Ayna hücre fikri ise bu düzeni tersine çevirmeyi hedefliyordu. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama teoride hastalıkların tedavisinde devrim yaratabilecek bir buluş olabilirdi.

Sorun şu ki, bu hücreler insan bağışıklığı tarafından tanınamayacak kadar farklı. Vücuda girerse tespit edilmeden çoğalabilir, hatta mevcut antibiyotikler hiçbir işe yaramayabilir. Stanford’dan David Relman’a göre, böyle bir yapı doğaya karışırsa sonuçları tahmin edilemeyecek kadar büyük olurdu.