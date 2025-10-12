Yarışma Sonuçlandı: Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 10 Şirketi Belli Oldu!

Listede 25 farklı ilden, 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanlarında görüldü. En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıkarken, bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti. Konya ise 5 firma ile öne çıkan illerden oldu.

Türkiye 100’de ilk sıra­da cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bi­lişim Teknolojileri AŞ yer aldı. İkinci sırada yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla Kah­ramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ti­caret AŞ alırken, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ ise yüzde 5 bin 126 büyü­me oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirke­tin 8’inin Ankara merkezli olduğu ortaya çıktı. İlk 10’da yapay zeka, e-ticaret, bilişim teknolojileri ve robotik sistemler gibi şir­ketlerin bulunması tekno­loji odaklı yatırımların hız kazandığının bir göstergesi olarak karşımıza çıktı.