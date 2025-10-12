onedio
article/comments
article/share
Yarışma Sonuçlandı: Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 10 Şirketi Belli Oldu!

Yarışma Sonuçlandı: Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 10 Şirketi Belli Oldu!

12.10.2025 - 18:27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli­ği (TOBB) öncü­lüğünde, Türkiye Ekono­mi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni­versitesi (ETÜ) işbirliğin­de, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan “Türkiye’nin En Hızlı Bü­yüyen 100 Şirketi” (Tür­kiye 100) yarışması sonuçlandı. Buna göre, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 10 şirketi belli oldu.

Listede 25 farklı ilden, 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanlarında görüldü. En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıkarken, bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti. Konya ise 5 firma ile öne çıkan illerden oldu.

Türkiye 100’de ilk sıra­da cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bi­lişim Teknolojileri AŞ yer aldı. İkinci sırada yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla Kah­ramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ti­caret AŞ alırken, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ ise yüzde 5 bin 126 büyü­me oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirke­tin 8’inin Ankara merkezli olduğu ortaya çıktı. İlk 10’da yapay zeka, e-ticaret, bilişim teknolojileri ve robotik sistemler gibi şir­ketlerin bulunması tekno­loji odaklı yatırımların hız kazandığının bir göstergesi olarak karşımıza çıktı.

En hızlı büyüyen 100 şirketten 67’si iki yıl içinde 67 farklı ülkeye ihracat yaptı.

İhracat yapan firmala­rın sektörel dağılımında ise bilgisayar programlama ve danışmanlığı ön plana çıktı.  Bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörün­de faaliyet gösteren şirket­lerin yüzde 60’ının ihracat sahalarında varlık göster­diği belirlendi.  İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Almanya yer aldı.

