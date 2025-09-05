Yapay Zekaya Sorduk: Tüm Dünyada Tek Bir Para Birimi Kullanılırsa Ne Olur?

Tüm bu artı ve eksilere rağmen, siz bunun insanlık için büyük bir kırılma noktası olduğuna tanıklık edersiniz. Ekonomik çıkar çatışmaları azalır, belki de ülkeler arası daha fazla işbirliği doğar. Savaşların ve krizlerin sebeplerinden biri ortadan kalkar. Siz de bu düzenin bir parçası olarak kendinizi küresel bir topluluğun üyesi gibi hissedersiniz. Yani tek bir para birimi, dünyayı tek bir köy haline getirebilir.