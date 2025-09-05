Yapay Zekaya Sorduk: Tüm Dünyada Tek Bir Para Birimi Kullanılırsa Ne Olur?
Bir düşünün, sabah uyandınız ve artık dolar mı, euro mu, TL mi daha değerli diye kafanızı yormanıza gerek yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, aynı para geçerli. Kulağa başta harika geliyor ama işin perde arkasında sizi şaşırtabilecek birçok sonuç var. Tüm dünyada tek bir para birimi kullanılırsa ne olur sorusunu yapay zekaya sorduk. Bakalım ne yanıtlar verdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Döviz kurları tarih olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankaları gücünü kaybeder.
Ticaretin önündeki bariyerler kalkar.
Seyahat etmek çok daha kolay olur.
Enflasyon kontrolü zorlaşır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zengin ve fakir ülkeler arasındaki makas daralabilir ama…
Kara para daha zor gizlenir.
Küresel krizler domino etkisi yaratır.
Ulusal kimlik ve para kültürü yok olur.
İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası olur.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın