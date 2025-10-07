Yapay Zeka Yanıtlıyor: Zenginlik Eşit Dağıtılsa Dünya Nasıl Değişir?

Bugün lüks diye tanımlanan şey, aslında büyük bir kesimin erişemediği ürün ve hizmetlerdir. Herkes aynı maddi güce sahip olursa, Rolls Royce’lar, özel jetler veya milyon dolarlık tablolar değerini kaybedebilirdi. Çünkü ayrıcalıklı olmak, başkalarından daha fazla imkana sahip olmakla ilgili. Zenginlik eşitlenince bu fark ortadan kalkar, lüks algısı bambaşka bir yöne evrilirdi. Belki de en pahalı şey zaman ya da huzur olurdu. İnsanların gösteriş üzerine kurulu tüketim anlayışı radikal şekilde değişirdi.