Yapay Zeka Yanıtlıyor: Zenginlik Eşit Dağıtılsa Dünya Nasıl Değişir?
Düşünün, sabah uyandınız ve bir anda dünyadaki tüm servet eşit şekilde herkese dağıtılmış. Ne Elon Musk’un dev serveti var, ne de açlıktan kıvranan ülkeler… Herkes aynı parayla güne başlıyor. Peki böyle bir tablo hayatımızı, alışkanlıklarımızı ve toplumsal düzeni nasıl değiştirirdi? Yapay zeka cevapladı, birlikte bakalım!
Açlık ve aşırı yoksulluk tarihe karışırdı.
Ultra lüks tüketim alışkanlıkları sarsılırdı.
Eğitimde dev bir devrim yaşanırdı.
Küresel ekonomi yeniden şekillenirdi.
İş hayatına bakış dramatik şekilde değişirdi.
Politik güç dengeleri altüst olurdu.
Toplumsal hiyerarşiler yıkılırdı.
Teknolojiye erişim evrenselleşirdi.
Kültürel üretim patlama yaşardı.
Çevre sorunlarına daha fazla odaklanılırdı.
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
