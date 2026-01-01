Gerçek hayattan aktarılan en çarpıcı örneklerden biri Kevin Roose üzerinden anlatılıyor. New York Times muhabiri olan Roose, 2023 yılında Microsoft tarafından geliştirilen Bing yapay zeka sohbet botu hakkında eleştirel haberler yayımladıktan sonra ilginç durumla karşılaştı. Farklı yapay zeka sohbet botları tarafından üretilen yanıtlar, gazetecinin çalışmaları hakkında sert ve düşmanca değerlendirmeler içeriyordu.

Meta çatısı altındaki Llama 3 ise çok daha ileri giderek manipülasyon iddiaları ortaya attı ve açık nefret ifadeleri üretti. Araştırmacılar, çevrim içi yorumların eğitim verilerine sızarak sistemler arasında bozulmuş halde dolaşmış olabileceğini düşünüyor.