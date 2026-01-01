Yapay Zeka Sohbet Botları İnsanlar Hakkında Gizlice Dedikodu Yapıyor
Yapay zeka sohbet botları uzun süredir insanlara hatalı ya da tartışmalı yanıtlar verebiliyor. Son dönemde dikkat çeken asıl mesele ise sistemlerin yalnızca insanlarla değil, birbirleriyle de veri ve yargı alışverişi yapması. Akademik çalışmalar, sistemler arası etkileşimin dedikoduya benzeyen sonuçlar doğurabildiğini gösteriyor. Üstelik süreç, görünmez şekilde ilerliyor.
Araştırmacılara göre yapay zeka sohbet botları dedikoduya benzeyen yargılar üretebiliyor
Kevin Roose örneği dijital söylentinin nasıl büyüdüğünü gösteriyor
Denetimsiz söylenti ağı gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabiliyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
