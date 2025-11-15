Yapay Kıtlık Oluştu: Bir Dönem Elmas Piyasasında Yapılan Fiyat Manipülasyonunu Okuyunca Çok Şaşıracaksınız!
Bir düşün doğada taş gibi duran bir şey nasıl olur da sonsuz aşkın simgesi haline gelir? Üstelik o kadar çok çıkarılıyor ki neredeyse her cebe sığacak kadar bol! Ama işte pazarlamanın büyüsü burada devreye giriyor. Elmasın hikayesi sadece bir taşın değil bir algının parlatılması. Nadir kelimesinin nasıl servete dönüştüğünü görmek için zaman tüneline giriyoruz. Hazırsan, parıltılı ama biraz da şaşırtıcı bu hikayeye birlikte bakalım!
De Beers'dan taşlar bol ama herkes görmesin adımı...
Nadirmiş gibi konuşuldu ve herkes buna inandı.
Sonsuz aşkın pazarlaması bu sloganla başladı: A diamond is forever.
Taş çoksa bile azmış gibi gösterme stratejisi uzun yıllar devam etti.
Rakipler çoğalınca sihir bozulmaya başladı.
Doğada milyonlarca yılda ortaya çıkan elmas laboratuvarda birkaç günde çıkınca nadir olma stratejisi son buldu.
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024'ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
