Yapay Kıtlık Oluştu: Bir Dönem Elmas Piyasasında Yapılan Fiyat Manipülasyonunu Okuyunca Çok Şaşıracaksınız!

1947’de efsane bir reklam kampanyası geldi: “A diamond is forever.” Bu sadece bir cümle değildi kültürel bir dönüşümdü! Elmas artık sadece takı değil, aşkın ölümsüzlüğünün sembolü oldu. Yani biri diz çöküp elmas yüzük uzatıyorsa bu sadece bir teklif değil sonsuz aşk vaadiydi. Romantizmle harmanlanmış bir pazarlama dehasıydı bu ve işe yaradı. 1930’larda Amerika’daki evlilik tekliflerinin sadece %10’unda elmas yüzük varken bu oran 1980’lerde %80’in üzerine çıktı. Evet aşk güzel bir şey ama burada biraz da zekice işlenmiş bir ticari senaryo var!