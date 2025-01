Yangın Riskine Karşı Doğru Priz ve Uzatma Kablo Kullanın! İşte Çoklu Prize Takılmaması Gereken Cihazlar

Buzdolabından telefon şarjına, süpürgeden kahve makinesine her an fişe takılı olan cihazlar için doğru prizi seçiyor musunuz? Enerji tüketimi ve riskine dikkat etmeden çoklu prize taktığınız elektronik cihazlar can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Ayrıca uzun süreli kullanımlar ve prizden çekilmeyen fişler de tehlikeyi artırabilir. Peki, hangi ev aletleri çoklu prize takılmamalıdır?

İşte, detaylar...