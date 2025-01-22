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Yangın Riskine Karşı Doğru Priz ve Uzatma Kablo Kullanın! İşte Çoklu Prize Takılmaması Gereken Cihazlar

Yangın Riskine Karşı Doğru Priz ve Uzatma Kablo Kullanın! İşte Çoklu Prize Takılmaması Gereken Cihazlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 16:19

Buzdolabından telefon şarjına, süpürgeden kahve makinesine her an fişe takılı olan cihazlar için doğru prizi seçiyor musunuz? Enerji tüketimi ve riskine dikkat etmeden çoklu prize taktığınız elektronik cihazlar can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Ayrıca uzun süreli kullanımlar ve prizden çekilmeyen fişler de tehlikeyi artırabilir. Peki, hangi ev aletleri çoklu prize takılmamalıdır?  

İşte, detaylar...

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Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanırken dikkat etmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Fakat bazı elektronik cihazların çoklu prizlere takılmaması gerektiğini biliyor musunuz?

Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanırken dikkat etmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Fakat bazı elektronik cihazların çoklu prizlere takılmaması gerektiğini biliyor musunuz?

Elektrikli aletlerin priz ve uzatma kablosu seçiminde, cihazların tükettiği elektrik miktarına yani, kilowatt (kWh) saat miktarına dikkat etmelisiniz. 

Çoklu bir prize taktığınız cihazın, 

  • Watt cinsinden kapasitesine 

  • Günlük kullanım süresine 

  • Yılda kullanıldığı gün sayısına dikkat etmelisiniz. Bu yüzden özellikle 7/24 prize takılı cihazlarda çoklu prizden kaçınmalısınız. 

Peki, hangi elektronik cihazlar çoklu prize takılmamalı? 👇

1. Buzdolabı

1. Buzdolabı

Listenin başında tabii ki evdeki en fazla elektrik harcayan cihaz olan buzdolapları yer alıyor. Tüketimi her ne kadar enerji sınıfı ve çalışma modu da etkilese de sürekli bir prize takılı olan bu cihazlar bireysel bir prize takılmalıdır.

2. Derin Dondurucular

2. Derin Dondurucular

Stabil ve kesintisiz olarak prize takılı kalan ve enerji tüketimi konusunda zirvede yer alan bir diğer cihaz ise derin donduruculardır. Evlerin yanı sıra restoran ve iş yerlerinde de yer alan derin dondurucuların da bireysel bir prize takılması önemlidir.

3. Bulaşık Makinesi

3. Bulaşık Makinesi

Çalışması sırasında bir yandan da su tesisatına bağlı olan bulaşık makineleri, su alır ve aldıkları suyu ısıtarak durulama, yıkama ve kurutma gibi işlemler yaparlar. Ev içi elektronik eşyalar arasında yüksek tüketim listesinde yer alan bulaşık makineleri aynı zamanda su ile temasları nedeniyle de bireysel bir prize takılmalılar.

4. Çamaşır Makinesi

4. Çamaşır Makinesi

Çamaşır makineleri de tıpkı bulaşık makineleri gibi su ve elektrik tüketen cihazlar oldukları için güvenilir bir enerji kaynağı ile kullanılmalıdırlar.

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5. Televizyon

5. Televizyon

Önce zamanın biraz gerisine gidelim. Hâlâ evlerde kullanılmakta olan tüplü televizyonlar 400 Watt civarında enerji harcarlar. Günümüzün LCD ve LED televizyonları ise eski tip televizyonlara göre daha düşük enerji harcalar. Tabii tüketimde cihazın boyutları, yaşı ve teknolojik donanımı da etkilidir. Ancak televizyonlar için de tekli priz tercih etmek doğru olacaktır.

6. Elektrikli Isıtıcılar Radyatörler ve Konvektörler

6. Elektrikli Isıtıcılar Radyatörler ve Konvektörler

Sadece priz seçimi değil, konumu, ne kadar uzun süre kullanılacağı da önemlidir, elektrikli ısıtıcıları. Hatta siz uyurken ve odada değilken prize takılı olmamalarını, çalışır durumda yalnız bırakılmamalarını da tavsiye etmeliyiz radyatör ve konvektörlerin.

7. Klima

7. Klima

Tıpkı buzdolabı ve derin dondurucular da evin adeta ana elektrik tüketicileri klimalar. Kullandığınız klimanın yaşı, sınıfı, teknolojisi gibi pek çok etmenin olduğu enerji tüketimleri 800 Watt ila 2000 Watt arasında olabilir. Daha fazla enerji tüketen klimalar da var. Bu yüzden bireysel bir priz tercih etmeniz önemlidir.

8. Ütü

8. Ütü

Evden çıkarken akla gelen o soru, 'Ütünün fişini çektim mi?' Elbette boşa bir panik değil. Alınması gereken önemli bir önlem. Riskli ve yüksek güçlü cihazlardan biri olan ütüleri de çoklu prize takmamalısınız.

9. Elektrikli Süpürge

9. Elektrikli Süpürge

Evin her köşesine geziyor elbette elektrikli süpürgeler. Ama unutmayın ki cihaz sizin ellerinizde. Bu yüzden doğru priz seçimi, güvenliğiniz için bir hayli önemli.

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10. Fırın ve Mikrodalga Fırınlar

10. Fırın ve Mikrodalga Fırınlar

Fırın ve mikrodalga fırınların içi dışı sıcak desek yeridir. Zira enerji tüketimi fazla olan bu cihazların elektrik devresini aşırı yüklediğini de unutmamak gerek.

11. Doğal Gaz Kombi

11. Doğal Gaz Kombi

Kış aylarında neredeyse bir an bile durmayan kombilerin fişini hiç çekiyor musunuz? Sıcak su ve sıcak bir ev içi sürekli aktif olan kombinizin çoklu prize takmamalısınız.

12. Küçük Ev Aletleri

12. Küçük Ev Aletleri

Göründükleri kadar masum değiller! Kahve makinesi, su ısıtıcı ve ekmek kızartma makinesi ya saç kurutma makinelerini kullanırken de dikkatli olmalısınız. Gerek enerji tüketimleri gerek mutfakta aynı anda birden fazla cihazın çalışması bu konuda hassas olmanızı gerektiriyor.

13. Masaüstü Bilgisayarlar

13. Masaüstü Bilgisayarlar

Her ne kadar enerji tüketimi yüksek olmasa da çalışma masalarının tehlikeli cihazları arasında yer alıyorlar. Uzun süreli kullanımlarda ve hatta hiç kapatmaksızın çalışan oyun bilgisayarlarında hassasiyet önemli.

14. Koşu Bandı

14. Koşu Bandı

Sporu evde yapmak isteyenler de hayatı için basit önlemler almalılar. Kuşu bandı, eliptik bisiklet gibi evde kullandığınız spor aletlerini çoklu prizlere takmayın.

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Güvenliğiniz için çoklu priz kullanımında cihazların voltajı ve enerji tüketimini göz önünde bulundurmalısınız!

Güvenliğiniz için çoklu priz kullanımında cihazların voltajı ve enerji tüketimini göz önünde bulundurmalısınız!

Üçlü prizlerin her bir girişi ortalama olarak 16 amper çeker. Dayanlıklılıkları ise ortalama 3500W'a kadardır. Bu yüzden ortalama elektrik tüketimi yüksek olan cihazların çoklu prizlere takılmaması gerekmektedir.

Çoklu prize, yangın riski düşük elektrikli aletler için daha uygun olacaktır!

Çoklu prize, yangın riski düşük elektrikli aletler için daha uygun olacaktır!

Telefon, akıllı saat, kulaklık, tablet ve dizüstü bilgisayarların şarj aletleri, LED masa lambaları, tıraş makineleri, epilasyon aletleri, diş fırçaları gibi düşük riskli cihazları çoklu prize takabilirsiniz. Ancak bu cihazları da prizde bırakmamak konusunda hassas olmalısınız.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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