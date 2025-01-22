Yangın Riskine Karşı Doğru Priz ve Uzatma Kablo Kullanın! İşte Çoklu Prize Takılmaması Gereken Cihazlar
Yangın Riskine Karşı Doğru Priz ve Uzatma Kablo Kullanın! İşte Çoklu Prize Takılmaması Gereken Cihazlar
Buzdolabından telefon şarjına, süpürgeden kahve makinesine her an fişe takılı olan cihazlar için doğru prizi seçiyor musunuz? Enerji tüketimi ve riskine dikkat etmeden çoklu prize taktığınız elektronik cihazlar can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Ayrıca uzun süreli kullanımlar ve prizden çekilmeyen fişler de tehlikeyi artırabilir. Peki, hangi ev aletleri çoklu prize takılmamalıdır?
İşte, detaylar...
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Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanırken dikkat etmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Fakat bazı elektronik cihazların çoklu prizlere takılmaması gerektiğini biliyor musunuz?
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1. Buzdolabı
2. Derin Dondurucular
3. Bulaşık Makinesi
4. Çamaşır Makinesi
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5. Televizyon
6. Elektrikli Isıtıcılar Radyatörler ve Konvektörler
7. Klima
8. Ütü
9. Elektrikli Süpürge
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10. Fırın ve Mikrodalga Fırınlar
11. Doğal Gaz Kombi
12. Küçük Ev Aletleri
13. Masaüstü Bilgisayarlar
14. Koşu Bandı
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Güvenliğiniz için çoklu priz kullanımında cihazların voltajı ve enerji tüketimini göz önünde bulundurmalısınız!
Çoklu prize, yangın riski düşük elektrikli aletler için daha uygun olacaktır!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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