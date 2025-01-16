Evimizdeki AirFryer, Robot Süpürge Gibi Akıllı Cihazlar Bizi mi İzliyor? Bu İddia Şok Edecek!
Evimizdeki AirFryer, Robot Süpürge Gibi Akıllı Cihazlar Bizi mi İzliyor? Bu İddia Şok Edecek!
Akıllı cihazlar güvenlik ve gizlilik endişeleriyle yeniden gündemde. İngiliz medyasına göre bazı akıllı ev aletleri kullanıcıları izliyor ve dinliyor. Siber güvenlik uzmanları bu iddiaları doğrularken, kullanıcıların korunma yollarını da paylaşıyor. Avrupa’da yürürlükte olan GDPR bu konuda sınırlamalar getirse de riskler devam ediyor.
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Akıllı Cihazlar Gizlilik Tehdidi mi Oluşturuyor?
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“İngiliz medyasının iddiası bir bakıma doğru. Bütün bunlar bir nevi komplo teorisi gibi görünse de teknik olarak özellikle internet bağlantısı olan veya bazı bölgelerde başka cihazlara bağlanan akıllı ev cihazlarıyla bu tür şeyler mümkün.” diyen Jančić, kullanıcıların bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.
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Xiomi ise iddialara cevap vererek kullanıcıların gizliliğine saygı gösterdiklerini ve kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadıklarını belirtti.
Ayrıca cihazların mikrofon ve kamera erişim izinleri sınırlandırılarak riskler en aza indirilebilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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