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Evimizdeki AirFryer, Robot Süpürge Gibi Akıllı Cihazlar Bizi mi İzliyor? Bu İddia Şok Edecek!

Evimizdeki AirFryer, Robot Süpürge Gibi Akıllı Cihazlar Bizi mi İzliyor? Bu İddia Şok Edecek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 21:50

Akıllı cihazlar güvenlik ve gizlilik endişeleriyle yeniden gündemde. İngiliz medyasına göre bazı akıllı ev aletleri kullanıcıları izliyor ve dinliyor. Siber güvenlik uzmanları bu iddiaları doğrularken, kullanıcıların korunma yollarını da paylaşıyor. Avrupa’da yürürlükte olan GDPR bu konuda sınırlamalar getirse de riskler devam ediyor.

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Akıllı Cihazlar Gizlilik Tehdidi mi Oluşturuyor?

Akıllı Cihazlar Gizlilik Tehdidi mi Oluşturuyor?

İngiliz medyasının ortaya attığı iddialar internet bağlantılı akıllı cihazların kullanıcıları izleyebildiğini öne sürerek kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle Çin menşeli bazı cihazların kullanıcı verilerini toplayarak üreticilere gönderdiği belirtildi. Siber güvenlik uzmanı Jančić, bu cihazların yalnızca veri toplamakla kalmayıp aynı zamanda bu bilgilerin kötüye kullanılma potansiyeline de dikkat çekti.

“İngiliz medyasının iddiası bir bakıma doğru. Bütün bunlar bir nevi komplo teorisi gibi görünse de teknik olarak özellikle internet bağlantısı olan veya bazı bölgelerde başka cihazlara bağlanan akıllı ev cihazlarıyla bu tür şeyler mümkün.” diyen Jančić, kullanıcıların bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

“İngiliz medyasının iddiası bir bakıma doğru. Bütün bunlar bir nevi komplo teorisi gibi görünse de teknik olarak özellikle internet bağlantısı olan veya bazı bölgelerde başka cihazlara bağlanan akıllı ev cihazlarıyla bu tür şeyler mümkün.” diyen Jančić, kullanıcıların bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği’nin GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yasası kullanıcı verilerinin yalnızca hizmet iyileştirme amacıyla kullanılmasını şart koşuyor. Ancak uzmanlar bu düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını, kullanıcıların bireysel önlemler alması gerektiğini ifade ediyor. Akıllı televizyonlar gibi cihazların aktif mikrofonlara sahip olması potansiyel riskleri artırıyor.

ICO ve Yeni Güvenlik Rehberi Geliyor

ICO ve Yeni Güvenlik Rehberi Geliyor

İngiltere Bilgi Komiserliği (ICO), akıllı cihaz üreticileri için yeni bir kılavuz üzerinde çalıştığını duyurdu. 2025’in bahar aylarında yayımlanması beklenen bu kılavuz kullanıcıları veri ihlallerine karşı koruyacak önlemleri içerecek. Öte yandan İngiltere merkezli Which? dergisi editörü Harry Rose, birçok yapay zekâ destekli cihazın kullanıcı verilerini şeffaf bir şekilde toplamaktan uzak olduğunu iddia etti.

Xiomi ise iddialara cevap vererek kullanıcıların gizliliğine saygı gösterdiklerini ve kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadıklarını belirtti.

Xiomi ise iddialara cevap vererek kullanıcıların gizliliğine saygı gösterdiklerini ve kişisel bilgileri üçüncü taraflara satmadıklarını belirtti.

Buna rağmen uzmanlar internet bağlantılı tüm cihazlarda temkinli davranılması gerektiği konusunda hemfikir. Peki kullanıcılar ne yapmalı? Siber güvenlik uzmanlarına göre kullanıcılar akıllı cihazlarını satın almadan önce detaylı bir araştırma yapmalı ve ürünlerin gizlilik politikalarını dikkatlice incelemeli.

Ayrıca cihazların mikrofon ve kamera erişim izinleri sınırlandırılarak riskler en aza indirilebilir.

Ayrıca cihazların mikrofon ve kamera erişim izinleri sınırlandırılarak riskler en aza indirilebilir.

Yapay zeka teknolojisinin olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu belirten uzmanlar bu araçların hem kötüye kullanılabileceğini hem de güvenlik açıklarını tespit etmek için faydalı olabileceğini ifade ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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