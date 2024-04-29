Yabancıların Bayıla Bayıla Yediği 'Sorbe'nin Kelime Kökeninin Nereden Geldiğini Öğrenince Aydınlanacaksınız

Fransızların 'sorbette', İngilizlerin 'sorbet' adıyla tanıdığı bu soğuk tatlı, dilimize de sorbe diye geçmiş. Sorbe, içerisinde meyve, meyve püresi, su ve şekerle yapılan bir tatlı.

Kendisini dondurmadan ayıran en önemli özelliği de bu.