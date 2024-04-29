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Yabancıların Bayıla Bayıla Yediği 'Sorbe'nin Kelime Kökeninin Nereden Geldiğini Öğrenince Aydınlanacaksınız

Yabancıların Bayıla Bayıla Yediği 'Sorbe'nin Kelime Kökeninin Nereden Geldiğini Öğrenince Aydınlanacaksınız

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 19:04

Kültürümüze 'sorbe' olarak giren dondurmanın yakın dostu tatlıyı tanıyorsunuzdur. Yabancıların 'sorbette' veya 'sorbet' gibi isimlerle andığı bu tatlı, aslında kültürümüzle yakından bağlantılı. 

Bu sorbe kelimesinin nereden geldiğini hiç düşünmüş müydünüz?

Kaynak: https://twitter.com/Kuzubudu/status/1...
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Dondurmanın yakın dostu sorbeyi daha önce denemiş veya en azından ismini duymuş olabilirsiniz.

Dondurmanın yakın dostu sorbeyi daha önce denemiş veya en azından ismini duymuş olabilirsiniz.

Fransızların 'sorbette', İngilizlerin 'sorbet' adıyla tanıdığı bu soğuk tatlı, dilimize de sorbe diye geçmiş. Sorbe, içerisinde meyve, meyve püresi, su ve şekerle yapılan bir tatlı.

Kendisini dondurmadan ayıran en önemli özelliği de bu.

Dondurma, içerisinde bildiğiniz süt ve kaymak içeriyor. Sorbe ise yalnızca meyve ve şekerle yapılıyor.

Dondurma, içerisinde bildiğiniz süt ve kaymak içeriyor. Sorbe ise yalnızca meyve ve şekerle yapılıyor.

İşte dondurma ve sorbenin farkı tam da bu. Dondurma sütten elde edilirken sorbe meyveden elde ediliyor. Farklı sorbe tariflerinde şeker, meyve püresi, bal hatta alkol bile görmeniz mümkün.

Peki bu 'sorbe' kelimesi size bir yerlerden tanıdık geliyor mu?

Peki bu 'sorbe' kelimesi size bir yerlerden tanıdık geliyor mu?

Dilimize sorbe olarak giren bu kelime, İngilizcede 'sorbet' olarak yer edinmiş kendisine.

Sorbet kelimesi ise İngilizceye Fransızcadan, Fransızcaya da İtalyanca 'sorbetto' kelimesinden gelmiş.

Sorbe, sorbet, sorbetto...şerbet? Ne dersiniz?

Sorbe, sorbet, sorbetto...şerbet? Ne dersiniz?

Evet aradığımız kelime 'şerbet.' 

Osmanlıda içilen soğuk içeceklere verilen 'şerbet' ismi dilimize de Persçe 'sharbat' kelimesinden geçmiş. 

'Sharbat' kelimesinin ise Arapça içmek anlamına gelen 'shariba' kelimesinden türediği belirtiliyor. Ayrıca İngilizce'de hala 'sherbet' kelimesinin kullanımı da mevcut.

Yaz aylarının vazgeçilmezi şerbetin, sorbenin kökeninin ise MÖ 550-530'lu yıllara kadar dayandığı düşünülüyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezi şerbetin, sorbenin kökeninin ise MÖ 550-530'lu yıllara kadar dayandığı düşünülüyor.

Antik Romalıların içeceklerine buz eklemediği, hatta Hipokrat'ın soğuk içecekleri mide bulantılarına sebep olduğu aktarılıyor. Bunun sebebi ise buzun hijyenik koşullarda elde edilmemesi.

Batıda kullanılan ilk 'sherbet' kelimesi ise İtalya'da 'Türklerin içtiği içecek' olarak yer alıyor.

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