Yabancıların Bayıla Bayıla Yediği 'Sorbe'nin Kelime Kökeninin Nereden Geldiğini Öğrenince Aydınlanacaksınız
Yabancıların Bayıla Bayıla Yediği 'Sorbe'nin Kelime Kökeninin Nereden Geldiğini Öğrenince Aydınlanacaksınız
Kaynak: https://twitter.com/Kuzubudu/status/1...
Kültürümüze 'sorbe' olarak giren dondurmanın yakın dostu tatlıyı tanıyorsunuzdur. Yabancıların 'sorbette' veya 'sorbet' gibi isimlerle andığı bu tatlı, aslında kültürümüzle yakından bağlantılı.
Bu sorbe kelimesinin nereden geldiğini hiç düşünmüş müydünüz?
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Dondurmanın yakın dostu sorbeyi daha önce denemiş veya en azından ismini duymuş olabilirsiniz.
Dondurma, içerisinde bildiğiniz süt ve kaymak içeriyor. Sorbe ise yalnızca meyve ve şekerle yapılıyor.
Peki bu 'sorbe' kelimesi size bir yerlerden tanıdık geliyor mu?
Sorbe, sorbet, sorbetto...şerbet? Ne dersiniz?
Yaz aylarının vazgeçilmezi şerbetin, sorbenin kökeninin ise MÖ 550-530'lu yıllara kadar dayandığı düşünülüyor.
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