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Vücut Sıcaklığımız Dışarıdaki Sıcakla Aynı Derecede Olunca Neden Hemen Bunalırız?

Vücut Sıcaklığımız Dışarıdaki Sıcakla Aynı Derecede Olunca Neden Hemen Bunalırız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
21.09.2024 - 12:42

Vücudumuz 37°C'lik bir sıcaklıkta çalışıyor ancak hava da 37°C olduğunda neden hala bunaltıcı hissediyoruz? 

Bunun altında yatan bilimsel süreçler düşündüğünüzden daha ilginç.

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Vücudumuzda gerçekleşen her fiziksel ve metabolik aktivite ısı üretir, yani bunlar ekzotermik süreçlerdir.

Vücudumuzda gerçekleşen her fiziksel ve metabolik aktivite ısı üretir, yani bunlar ekzotermik süreçlerdir.

İçimizde çalışan milyonlarca hücre, sürekli olarak bu ısıyı üretirken, vücut optimum sıcaklık olan 37°C'yi koruyabilmek için bu ısıyı dışarıya atmak zorundadır.

İçimizde çalışan milyonlarca hücre, sürekli olarak bu ısıyı üretirken, vücut optimum sıcaklık olan 37°C'yi koruyabilmek için bu ısıyı dışarıya atmak zorundadır.

Bunu; kanı deri yüzeyine yaklaştırarak, sıcak ve nemli havayı nefes vererek ve ter buharlaşması yoluyla gerçekleştiririz. Bu mekanizmalar sayesinde vücut soğutulur ve dengede tutulur.

Bunu; kanı deri yüzeyine yaklaştırarak, sıcak ve nemli havayı nefes vererek ve ter buharlaşması yoluyla gerçekleştiririz. Bu mekanizmalar sayesinde vücut soğutulur ve dengede tutulur.

Peki 37°C ortam sıcaklığı neden bu kadar bunaltıcı geliyor? Normalde vücudumuz, dışarıdaki sıcaklık ile kendi sıcaklığı arasındaki fark sayesinde ısı transferi yapar.

Peki 37°C ortam sıcaklığı neden bu kadar bunaltıcı geliyor? Normalde vücudumuz, dışarıdaki sıcaklık ile kendi sıcaklığı arasındaki fark sayesinde ısı transferi yapar.

Isı her zaman yüksek enerjili bölgeden düşük enerjili bölgeye doğru akar. 

Ancak dış ortam da 37°C olduğunda, vücutla çevre arasında bir sıcaklık farkı kalmaz.

Bu yüzden vücut, ürettiği fazla enerjiyi dışarıya atamaz ve bu da aşırı sıcaklık hissine yol açar. Vücudumuz, en verimli şekilde yaklaşık 21°C ortam sıcaklığında çalışır.

Bu yüzden vücut, ürettiği fazla enerjiyi dışarıya atamaz ve bu da aşırı sıcaklık hissine yol açar. Vücudumuz, en verimli şekilde yaklaşık 21°C ortam sıcaklığında çalışır.
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Bu sıcaklıkta, iç ve dış sıcaklıklar arasındaki fark nedeniyle ısı dengeli bir şekilde transfer edilebilir. Ancak hem vücut hem de dış ortam aynı sıcaklıkta olduğunda, bu transfer mümkün olmaz ve bu yüzden sıcaklık bizi daha çok etkiler.

Bu sıcaklıkta, iç ve dış sıcaklıklar arasındaki fark nedeniyle ısı dengeli bir şekilde transfer edilebilir. Ancak hem vücut hem de dış ortam aynı sıcaklıkta olduğunda, bu transfer mümkün olmaz ve bu yüzden sıcaklık bizi daha çok etkiler.

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holypeni

hep merak ediyordum

Boncuk Mavisoy

21 derecenin gerekli sıcaklık olması garip değil mi? Tüm insanlığın Afrika'da açığa çıktığı söyleniyor. Afrika deli gibi sıcak. O ortama göre evrimleşmiş olm... Devamını Gör