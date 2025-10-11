Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 2026 Zamlarını Açıkladı! IMEI Kayıt Ücreti, Radar Cezası, Araç Muayene 2026 Ücretleri
2026 yaklaşırken maaş ve vergi zamları da beraberinde gelecek. Yeni yılda A'dan Z'ye her kaleme zam bekleniyor. Pasaport harcı, araç muayene ücretleri, radar cezası, damga vergileri, yeniden değerleme oranı başta olmak üzere pek çok kalemde artışa gidilecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, YouTube hesabından bir video paylaştı. Bingöl, 2026 zam tahminlerini 'En iyimser tahmin' sözleriyle tek tek açıkladı.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2026 zamlarını açıkladı.
Pasaport, TÜVTÜRK Araç Muayene Fiyatı, Yeniden Değerleme Oranı, Damga Vergileri...
