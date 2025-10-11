Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 2026 Zamlarını Açıkladı! IMEI Kayıt Ücreti, Radar Cezası, Araç Muayene 2026 Ücretleri

Yeni yılla birlikte her kalemde fiyat değişikliği meydana gelecek. 2025 cebimizi yakarken 2026'nın nasıl olacağı akıllarda soru işareti doğuruyor. 2026 zam açısından daha kötü bir yıl mı olacak yoksa daha mı iyimser? Ozan Bingöl, 2026 zamlarını açıkladı. Bingöl'ün açıklamalarına göre yeni yıl yine alacağımız maaşı cüzdanımıza sokmadan havada buhar olacak.