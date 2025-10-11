onedio
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 2026 Zamlarını Açıkladı! IMEI Kayıt Ücreti, Radar Cezası, Araç Muayene 2026 Ücretleri

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 2026 Zamlarını Açıkladı! IMEI Kayıt Ücreti, Radar Cezası, Araç Muayene 2026 Ücretleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 16:40

2026 yaklaşırken maaş ve vergi zamları da beraberinde gelecek. Yeni yılda A'dan Z'ye her kaleme zam bekleniyor. Pasaport harcı, araç muayene ücretleri, radar cezası, damga vergileri, yeniden değerleme oranı başta olmak üzere pek çok kalemde artışa gidilecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, YouTube hesabından bir video paylaştı. Bingöl, 2026 zam tahminlerini 'En iyimser tahmin' sözleriyle tek tek açıkladı. 

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2026 zamlarını açıkladı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2026 zamlarını açıkladı.

Yeni yılla birlikte her kalemde fiyat değişikliği meydana gelecek. 2025 cebimizi yakarken 2026'nın nasıl olacağı akıllarda soru işareti doğuruyor. 2026 zam açısından daha kötü bir yıl mı olacak yoksa daha mı iyimser? Ozan Bingöl, 2026 zamlarını açıkladı. Bingöl'ün açıklamalarına göre yeni yıl yine alacağımız maaşı cüzdanımıza sokmadan havada buhar olacak.

Pasaport, TÜVTÜRK Araç Muayene Fiyatı, Yeniden Değerleme Oranı, Damga Vergileri...

Pasaport, TÜVTÜRK Araç Muayene Fiyatı, Yeniden Değerleme Oranı, Damga Vergileri...

Ozan Bingöl’ün “En iyimser tahmin” diyerek 2026 yılına dair tahmin ettiği zamlar şöyle:

  • Yeniden Değerleme Oranı: En az yüzde 25 zam.

  • IMEI kayıt ücreti: 57 bin 17 TL

  • Yurt dışı çıkış harcı: 1250 TL

  • Pasaport harcı: 3 yıldan fazla süre pasaport harcı 14.902 TL

  • En düşük radar cezası: 2710 TL

  • Damga vergileri: 831 TL

  • Araç muayene ücretleri: 3276 TL

  • Özel iletişim vergisi: 712 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
