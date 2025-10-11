Cihazlardaki Tek Bir Düğme Elektrik Faturasını Yüzde 30 Düşürüyor
Alınan maaş cebe girmeden faturalara gidiyor. Vatandaşlar belini büken faturaları düşürmek için çeşitli yollar arıyor. Evde bulunan basit özelliklerle faturalardan tasarruf etmek mümkün. Özellikle beyaz eşyalara tasarruf için konulan bir düğmeden çoğu kişi habersiz. Ancak bu düğmeye basarak elektrik faturanızdan tasarruf sağlayabilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz ve eşya elektronik cihazlarda yer alan ‘Eko’ modunun ne işe yaradığını biliyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eko modu nasıl çalıştırılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın