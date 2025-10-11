Cihazlardaki Tek Bir Düğme Elektrik Faturasını Yüzde 30 Düşürüyor

Eko Modu, cihazın enerji tüketen parçalarını daha tasarruflu biçimde çalıştıran bir özellik olarak öne çıkıyor.

Bulaşık makinesinde bu mod etkinleştirildiğinde, yıkama işlemi daha düşük sıcaklıkta fakat daha uzun sürede gerçekleşiyor. Aynı temizlik oranı daha az enerji harcanarak gerçekleşiyor.

Kombilerde ise eko modu suyu aniden yüksek sıcaklıklara çıkarmak yerine sabit bir sıcaklıkta tutuyor. Bu yöntemler enerji tasarrufu amacıyla pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.