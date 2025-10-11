onedio
Cihazlardaki Tek Bir Düğme Elektrik Faturasını Yüzde 30 Düşürüyor

Cihazlardaki Tek Bir Düğme Elektrik Faturasını Yüzde 30 Düşürüyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 15:48

Alınan maaş cebe girmeden faturalara gidiyor. Vatandaşlar belini büken faturaları düşürmek için çeşitli yollar arıyor. Evde bulunan basit özelliklerle faturalardan tasarruf etmek mümkün. Özellikle beyaz eşyalara tasarruf için konulan bir düğmeden çoğu kişi habersiz. Ancak bu düğmeye basarak elektrik faturanızdan tasarruf sağlayabilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte detaylar!

Beyaz ve eşya elektronik cihazlarda yer alan ‘Eko’ modunun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Beyaz ve eşya elektronik cihazlarda yer alan 'Eko' modunun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Birçok beyaz eşya ve elektronik cihazda ‘Eco Mode’ (Eko Modu) bulunuyor. Bu mod cihazın enerji tüketimini etkiliyor. Eğer elektrik faturasından tasarruf yapmak istiyorsanız cihazınızı ‘eko modu’na alabilirsiniz. 

Eko modu, cihazın performasının hafifçe düşürüyor ve enerji kullanımını optimize ediyor. Bu mod bulaşık, çamaşır makinelerinde; kombi ve klimalarda sıklıkla yer alıyor.

Eko modu nasıl çalıştırılır?

Eko modu nasıl çalıştırılır?

Eko Modu, cihazın enerji tüketen parçalarını daha tasarruflu biçimde çalıştıran bir özellik olarak öne çıkıyor. 

Bulaşık makinesinde bu mod etkinleştirildiğinde, yıkama işlemi daha düşük sıcaklıkta fakat daha uzun sürede gerçekleşiyor. Aynı temizlik oranı daha az enerji harcanarak gerçekleşiyor.

Kombilerde ise eko modu  suyu aniden yüksek sıcaklıklara çıkarmak yerine sabit bir sıcaklıkta tutuyor. Bu yöntemler enerji tasarrufu amacıyla pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
