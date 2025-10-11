onedio
Otomotiv Devi Öğretmen, Avukat, Sağlık Çalışanları İçin Otomobil Kampanyası Başlattı

Dilara Şimşek
11.10.2025 - 14:15

Güney Koreli otomovi devi Hyundai’den dikkat çeken bir adım geldi. Hyundai Motor Türkiye, hakim, avukat, savcı, öğretmen ve sağlık çalışanlarına yönelik bir kampanya başlattı. Bu meslek grubuna mensup kişiler ekim ayı boyunca belirli modellerde geçerli yüzde 2 indirimden faydalanacak.

Hyundai otomobil kampanyasını duyurdu. Bazı meslek grubu mensupları otomobil indiriminden faydalanacak.

Öğretmen, sağlık çalışanları, savcı, hakim, avukat gibi meslek grubu mensuplarına Hyundai yeni kampanya başlattı. Ekim ayında geçerli olacak kampanyada belirlenen meslek grubu mensupları belirli modellerde yüzde 2 indirimden faydalanacak. 

Hyundai Otomobil Kampanyasından Hangi Meslekler Yararlanabilir?

  • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulu ve özel okullarda aktif görev yapan öğretmenlerle üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler.

  • Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler.

  • Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri, hukuk fakültesi öğretim üyesi gibi hukuk çalışanları.

Hyundai Hangi Otomobillerde İndirim Olacak?

Kampanya  Tucson 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve Tucson 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 modellerinde geçerli olacak.

Hyundai Araç Kampanyası Tarihi Ne Zaman?

Kampanya Ekim ayı boyunca geçerli olacak.

