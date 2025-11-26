Vereceğin Cevaplara Göre Rock Tarihinde Hangi Skandala Karışırdın?
Rock müziğin asi ruhu hep skandalların gölgesinde yaşadı! Dönemin bazı müzisyenleri sahne kazalarıyla, bazıları yasak aşklar ve sırlarla, bazıları da uyuşturucu, aldatma, politik duruş ya da para skandallarıyla anıldı. Peki ya sen o dönemde olsaydın, rock tarihindeki hangi efsane skandala karışırdın? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
1. Sahne öncesi bir ritüelin olsa, bu nasıl bir şey olur?
2. Bir röportajında seni yanlış anladılar ve “Skandal sözler!” diye bir manşet yazıldı! Tepkin ne olur?
3. Konser sonrası, sosyal medyada seninle ilgili hayret verici bir sürü söylenti dolaşıyor. Ne yaparsın?
4. Söyle bakalım, hangi rock grubunun enerjisi seni yansıtıyor?
5. Bir dergi kapağı çekiminde sana aşırı iddialı bir konsept önerdiler. Ne yaparsın?
6. Müzik dünyasında seni en çok hangisi sinirlendirir?
7. Bir müzik grubunun parçası olsan hangi rolde olmak istersin?
8. Son olarak, rock tarihinden bir döneme ışınlansan hangisini seçersin?
Aşk, ego ve kaos!
İsyankar ve asi!
Kuliste kaos!
