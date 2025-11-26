onedio
Vereceğin Cevaplara Göre Rock Tarihinde Hangi Skandala Karışırdın?

İrem Coşkun
26.11.2025 - 21:46

Rock müziğin asi ruhu hep skandalların gölgesinde yaşadı! Dönemin bazı müzisyenleri sahne kazalarıyla, bazıları yasak aşklar ve sırlarla, bazıları da uyuşturucu, aldatma, politik duruş ya da para skandallarıyla anıldı. Peki ya sen o dönemde olsaydın, rock tarihindeki hangi efsane skandala karışırdın? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1. Sahne öncesi bir ritüelin olsa, bu nasıl bir şey olur?

2. Bir röportajında seni yanlış anladılar ve “Skandal sözler!” diye bir manşet yazıldı! Tepkin ne olur?

3. Konser sonrası, sosyal medyada seninle ilgili hayret verici bir sürü söylenti dolaşıyor. Ne yaparsın?

4. Söyle bakalım, hangi rock grubunun enerjisi seni yansıtıyor?

5. Bir dergi kapağı çekiminde sana aşırı iddialı bir konsept önerdiler. Ne yaparsın?

6. Müzik dünyasında seni en çok hangisi sinirlendirir?

7. Bir müzik grubunun parçası olsan hangi rolde olmak istersin?

8. Son olarak, rock tarihinden bir döneme ışınlansan hangisini seçersin?

Aşk, ego ve kaos!

Sen tam bir manşet figürüsün! Sen rock dünyasının duygularını bastıramayan, ne hissediyorsa doğrudan yaşayan yıldızısın! Bu yüzden çevrendekiler seni hem çok sever hem de senden çekinirdi. Tutkulu ilişkilerin, fevri çıkışların ve sahne enerjin seni rock tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri yapardı. Her adımın olay olurdu çünkü senin gibi bir karakter asla sıradan olamaz! Skandallar seni yıkmaz, tam tersine efsaneleştirirdi!

İsyankar ve asi!

Senin skandalın müziğinden, sözlerinden ve sahne duruşundan doğardı. Çünkü sen asla sessiz kalmaz, haksızlığa tahammül edemezdin. Şarkıların hep bir mesaj taşır, sahnen protesto alanına dönüşürdü. Bazıları seni kahraman gibi görürken bazıları fazla sivri bulurdu. Çünkü rock senin için sadece müzik değil, bir direniş biçimi! Senin skandalların, her daim müziğinle beraber yaşardı...

Kuliste kaos!

Seninle aynı ortamda bulunmak hem tehlikeli hem de büyüleyici olurdu. Çünkü sen, haksızlığa karşı durmaktan çekinmeyen birisin! Senin skandalların; grup içi tartışmalar, menajerle atışmalar, sert çıkışlar içerirdi. Zaten bunlar senin doğanda var. Ama bu öfke, aynı zamanda seni sahnede benzersiz de kılardı. Skandalların, seni 'deli ama efsane' yapardı.

