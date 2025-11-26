onedio
Vallahi Heyecanlandık: Wednesday'ın 3. Sezonuna Ünlü Oyuncu Dahil Oluyor

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2025 - 15:52

Gotik atmosferi, kara mizahı ve Jenna Ortega’nın ikonikleşen performansıyla son yılların en çok konuşulan dizilerinden Wednesday, üçüncü sezonuna hazırlanırken adeta fırtına öncesi sessizliğini bozdu. Yapımdan gelen son haber hayranların merakını körükledi. Ünlü bir oyuncu, diziye Ophelia Frump karakterini canlandırmak için dahil oldu.

Netflix’in fenomen hâline gelen dizisi Wednesday, üçüncü sezon hazırlıkları sürerken kadrosunu güçlendiren çarpıcı bir hamle yaptı.

Hayranların büyük bir merakla tartıştığı Ophelia Frump karakterine hayat verecek isim uzun süredir merak ediliyordu. Netflix, bu gizemi sonunda açıkladı ve Ophelia karakteri için ünlü isimle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Eva Green, Wednesday'in yeni sezonunda Ophelia Frump karakterini canlandıracak.

Ophelia Frump, Addams ailesi mitolojisinin en gizemli ve kasvetli figürlerinden biri olarak biliniyor. Morticia Addams’ın (Catherine Zeta-Jones) kız kardeşi olan karakter, ikinci sezon finalinde yalnızca siluet hâlinde gösterilmiş; Wednesday’in (Jenna Ortega) annesinin günlüğünü okuduğu sırada kısa bir anı olarak belirmişti.

Eva Green’in katılımıyla Wednesday evreninin daha gotik, daha derin ve çok daha entrikalı bir hâle gelecek olması şimdiden hayranları heyecanlandırdı.

