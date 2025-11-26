Vallahi Heyecanlandık: Wednesday'ın 3. Sezonuna Ünlü Oyuncu Dahil Oluyor

Ophelia Frump, Addams ailesi mitolojisinin en gizemli ve kasvetli figürlerinden biri olarak biliniyor. Morticia Addams’ın (Catherine Zeta-Jones) kız kardeşi olan karakter, ikinci sezon finalinde yalnızca siluet hâlinde gösterilmiş; Wednesday’in (Jenna Ortega) annesinin günlüğünü okuduğu sırada kısa bir anı olarak belirmişti.

Eva Green’in katılımıyla Wednesday evreninin daha gotik, daha derin ve çok daha entrikalı bir hâle gelecek olması şimdiden hayranları heyecanlandırdı.