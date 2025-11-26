Vallahi Heyecanlandık: Wednesday'ın 3. Sezonuna Ünlü Oyuncu Dahil Oluyor
Gotik atmosferi, kara mizahı ve Jenna Ortega’nın ikonikleşen performansıyla son yılların en çok konuşulan dizilerinden Wednesday, üçüncü sezonuna hazırlanırken adeta fırtına öncesi sessizliğini bozdu. Yapımdan gelen son haber hayranların merakını körükledi. Ünlü bir oyuncu, diziye Ophelia Frump karakterini canlandırmak için dahil oldu.
Netflix’in fenomen hâline gelen dizisi Wednesday, üçüncü sezon hazırlıkları sürerken kadrosunu güçlendiren çarpıcı bir hamle yaptı.
Eva Green, Wednesday'in yeni sezonunda Ophelia Frump karakterini canlandıracak.
