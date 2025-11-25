Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen’in Hayatının Film Olacağı Açıklanınca Farah ve Serenay Esprileri Coştu

Dünyanın en uzun adamı olarak bilinen Sultan Kösen’in hayatının film olacağı duyuruldu. X aleminde haberin yayınlanmasıyla birlikte goygoylar da eksik olmadı. Biyografi denince bir dönemler yalnızca Farah Zeynep Abdullah esprileri dönerdi. Artık Serenay Sarıkaya da listeye eklendi. Gelin mizahseverlerin paylaşımlarını birlikte görelim!