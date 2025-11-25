onedio
Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen’in Hayatının Film Olacağı Açıklanınca Farah ve Serenay Esprileri Coştu

Elif Sude Yenidoğan
25.11.2025 - 15:27

Dünyanın en uzun adamı olarak bilinen Sultan Kösen’in hayatının film olacağı duyuruldu. X aleminde haberin yayınlanmasıyla birlikte goygoylar da eksik olmadı. Biyografi denince bir dönemler yalnızca Farah Zeynep Abdullah esprileri dönerdi. Artık Serenay Sarıkaya da listeye eklendi. Gelin mizahseverlerin paylaşımlarını birlikte görelim!

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen’in boyu, 2 metre 51 santimetre.

Şimdiyse hayatı film olacak ve yapım hazırlıklara başladı. X alemi ise biyografi filmi görünce hemen esprilerini ve yaratıcılıklarını konuşturmak için tweetleri sıraladı.

