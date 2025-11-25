Wednesday Ekibinin Yeni Dizisi Geliyor: Netflix’e Karanlık Mitoloji Temalı Proje

Jessica’nın görevi ruhları öbür tarafa taşımak olsa da, kendi ölümüne dair hiçbir şey hatırlamaması hikayeyi daha da gizemli hale getiriyor. Hayattayken kim olduğuna dair belleğini kaybetmiş olması onu sürekli bir arayışa sürüklüyor. Bu arayış sırasında öteki dünyanın görünmez mimarisinin içine çekiliyor. Derinlere indikçe kozmik sırlarla ve kendisine ait olduğunu bilmediği güçlerle yüzleşiyor. Ölüme bağlı kişisel bir bağ keşfetmesi ise hikayeyi dramatik bir noktaya taşıyor.

Çizgi roman 2022’de yayımlanmaya başlamış ve kısa sürede Boom! Studios’un en çok satan yapımlarından biri olmuştu. Serinin 25 sayı süren yolculuğunun ardından uyarlama haberinin gelmesi hayranları heyecanlandırdı. Yapımcılar, çizgi romandaki çarpıcı görsel dili ve türleri harmanlayan atmosferi animasyona taşımayı hedefliyor.