Wednesday Ekibinin Yeni Dizisi Geliyor: Netflix’e Karanlık Mitoloji Temalı Proje
Wednesday izleyicilerini sevindirecek yeni bir haber geldi. Wednesday ekibinin imzasını taşıyan yepyeni bir proje yolda. Platform, bu kez daha karanlık ve mitoloji ağırlıklı bir yapımla dikkat çekmeye hazırlanıyor. İzleyiciler, bu projenin Wednesday etkisini yeniden yakalayıp yakalamayacağını şimdiden tartışmaya başladı.
Kaynak: Independent
Wednesday’in yaratıcıları Al Gough ve Miles Millar, bu kez Grim adlı popüler çizgi romanı animasyon diziye dönüştürmek için hazırlıklara başladı.
Animasyon, çizgi romanın merkezindeki Ölüm Meleği Jessica Harrow’un yolculuğunu konu alacak.
