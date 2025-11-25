onedio
Wednesday Ekibinin Yeni Dizisi Geliyor: Netflix’e Karanlık Mitoloji Temalı Proje

Wednesday Ekibinin Yeni Dizisi Geliyor: Netflix'e Karanlık Mitoloji Temalı Proje

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
25.11.2025 - 14:50

Wednesday izleyicilerini sevindirecek yeni bir haber geldi. Wednesday ekibinin imzasını taşıyan yepyeni bir proje yolda. Platform, bu kez daha karanlık ve mitoloji ağırlıklı bir yapımla dikkat çekmeye hazırlanıyor. İzleyiciler, bu projenin Wednesday etkisini yeniden yakalayıp yakalamayacağını şimdiden tartışmaya başladı.

Kaynak: Independent

Wednesday’in yaratıcıları Al Gough ve Miles Millar, bu kez Grim adlı popüler çizgi romanı animasyon diziye dönüştürmek için hazırlıklara başladı.

Yapım, Boom! Studios’un karanlık, doğaüstü ve korku ögelerini bir araya getiren serisinden uyarlanıyor. Projede ikiliye, Love, Death + Robots’un süpervizör yönetmeni Jennifer Yuh Nelson da yürütücü yapımcı olarak eşlik ediyor.

Animasyon, çizgi romanın merkezindeki Ölüm Meleği Jessica Harrow’un yolculuğunu konu alacak.

Jessica’nın görevi ruhları öbür tarafa taşımak olsa da, kendi ölümüne dair hiçbir şey hatırlamaması hikayeyi daha da gizemli hale getiriyor. Hayattayken kim olduğuna dair belleğini kaybetmiş olması onu sürekli bir arayışa sürüklüyor. Bu arayış sırasında öteki dünyanın görünmez mimarisinin içine çekiliyor. Derinlere indikçe kozmik sırlarla ve kendisine ait olduğunu bilmediği güçlerle yüzleşiyor. Ölüme bağlı kişisel bir bağ keşfetmesi ise hikayeyi dramatik bir noktaya taşıyor. 

Çizgi roman 2022’de yayımlanmaya başlamış ve kısa sürede Boom! Studios’un en çok satan yapımlarından biri olmuştu. Serinin 25 sayı süren yolculuğunun ardından uyarlama haberinin gelmesi hayranları heyecanlandırdı. Yapımcılar, çizgi romandaki çarpıcı görsel dili ve türleri harmanlayan atmosferi animasyona taşımayı hedefliyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim.
