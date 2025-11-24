Sekizinci Aile'de Hazal Kaya ile Birlikte Rol Alan Ali Atay, Küs Oldukları Dönem Yaşadıklarını Anlattı
Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ilk kez birlikte rol aldığı yapım olma özelliğini de taşıyan Sekizinci Aile, 19 Kasım'da izleyici karşısına çıktı. Ünlü çift her ne kadar yaptıkları işle konuşulsalar da, Ali Atay dizinin çekimleri sırasında Hazal Kaya'yla yaşadıkları küslükten bahsetti.
Disney Plus'ta yayınlanan Sekizinci Aile dizisi, 2025'in en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.
Türkiye'nin en popüler çiftlerinden biri olan Ali Atay ve Hazal Kaya'nın dizinin çekimleri sırasında küstükleri öğrenildi.
