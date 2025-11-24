Harry Potter Oyuncusundan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “O Rol Üzerime Yapıştı”

Harry Potter dünyasında yer alan pek çok oyuncu, yıllar sonra bile bu serinin gölgesinden çıkmakta zorlanıyor. Hayran kitlesi hala büyümeye devam ettikçe, karakterlerin etkisi oyuncuların kariyerlerinde kalıcı bir iz bırakıyor. Seride rol alan Rupert Grint de bu durumun kendisi için ne kadar belirleyici olduğunu açıkça dile getirdi. Yıllar geçmesine rağmen o karakterle anılmaktan duyduğu duyguyu anlattı.

Kaynak: Independent