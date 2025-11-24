onedio
Harry Potter Oyuncusundan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “O Rol Üzerime Yapıştı”

Elif Sude Yenidoğan
24.11.2025 - 15:13

Harry Potter dünyasında yer alan pek çok oyuncu, yıllar sonra bile bu serinin gölgesinden çıkmakta zorlanıyor. Hayran kitlesi hala büyümeye devam ettikçe, karakterlerin etkisi oyuncuların kariyerlerinde kalıcı bir iz bırakıyor. Seride rol alan Rupert Grint de bu durumun kendisi için ne kadar belirleyici olduğunu açıkça dile getirdi. Yıllar geçmesine rağmen o karakterle anılmaktan duyduğu duyguyu anlattı.

Kaynak: Independent

Harry Potter serisinde Ron Weasley’e hayat veren Rupert Grint, yıllar sonra samimi bir itirafta bulundu.

Rupert Grint, BBC’ye verdiği röportajda Ron Weasley’nin gölgesinden “çıkmasının” pek mümkün görünmediğini söyledi.  J.K. Rowling’in kitaplarından uyarlanan 8 Harry Potter filminin tamamında kızıl saçlı büyücüyü canlandıran oyuncu, hala “sevimli çocuk büyücü” olarak hatırlanmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Yıllar önce oynadığı rolle anılmaktan bıkıp bıkmadığı sorulduğunda ise “Hayır, kesinlikle hayır. Bayılıyorum” dedi.

Grint, ilk Harry Potter filmine başladığında 12, son film vizyona girdiğinde ise 22 yaşında olduğunu hatırlattı. “Tüm hayatımı çok hızlı bir şekilde değiştirdi” diyerek serinin kariyerine etkisini anlattı. Kitapların eski bir hayranı olduğunu söyleyen oyuncu, film sürecini “Benim için kitaplara adım atmak gibiydi ve bu çok özeldi” sözleriyle tarif etti. Filmlerin kendisine “çok gurur verdiğini” belirten Grint, bugün hala yeni nesillerin Harry Potter’ı keşfettiğini vurguladı.

