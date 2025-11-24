Harry Potter Oyuncusundan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “O Rol Üzerime Yapıştı”
Harry Potter dünyasında yer alan pek çok oyuncu, yıllar sonra bile bu serinin gölgesinden çıkmakta zorlanıyor. Hayran kitlesi hala büyümeye devam ettikçe, karakterlerin etkisi oyuncuların kariyerlerinde kalıcı bir iz bırakıyor. Seride rol alan Rupert Grint de bu durumun kendisi için ne kadar belirleyici olduğunu açıkça dile getirdi. Yıllar geçmesine rağmen o karakterle anılmaktan duyduğu duyguyu anlattı.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Potter serisinde Ron Weasley’e hayat veren Rupert Grint, yıllar sonra samimi bir itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce oynadığı rolle anılmaktan bıkıp bıkmadığı sorulduğunda ise “Hayır, kesinlikle hayır. Bayılıyorum” dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın