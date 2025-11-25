İlk Rekor Ayla'daydı: Yan Yana Filmi, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerde yer aldığı Yan Yana filmi tüm zamanların rekorunu kırdı. 2025 yılının en iyi açılış rekorunu kıran film şimdi de en fazla seyirci artış oranı yakalayan film rekorunu kırdı! Söz konusu rekor 2017 yılında vizyona giren Ayla'ya aitti.
Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı Yan Yana filmi rekorlara doymuyor.
Yan Yana filmi tüm zamanların rekorunu kırarak 2017'de vizyona giren Ayla filmini geçti.
