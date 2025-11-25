onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İlk Rekor Ayla'daydı: Yan Yana Filmi, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

İlk Rekor Ayla'daydı: Yan Yana Filmi, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Haluk Bilginer
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.11.2025 - 14:03

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerde yer aldığı Yan Yana filmi tüm zamanların rekorunu kırdı. 2025 yılının en iyi açılış rekorunu kıran film şimdi de en fazla seyirci artış oranı yakalayan film rekorunu kırdı! Söz konusu rekor 2017 yılında vizyona giren Ayla'ya aitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı Yan Yana filmi rekorlara doymuyor.

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı Yan Yana filmi rekorlara doymuyor.

'Intouchables' uyarlaması olan film, ilk haftasında 500 bin izleyiciye ulaşmış ve 2025 yılının en iyi açılış yapan filmi olmuştu. Vizyondaki ikinci haftasında Yan Yana filminden yeni rekor geldi.

Yan Yana filmi tüm zamanların rekorunu kırarak 2017'de vizyona giren Ayla filmini geçti.

Yan Yana filmi tüm zamanların rekorunu kırarak 2017'de vizyona giren Ayla filmini geçti.

Yan Yana, 2. hafta sonunda en fazla seyirci artış oranı yakalayan film rekorunu kırdı!

1. hafta sonu 204 bin ve 2. hafta sonu 312 bin seyirciye ulaşan Yan Yana, %52,9'luk bir artış gösterdi. Böylece önceki rekorun sahibi Ayla filminin %49.4'lük rekorunu egale ederek zirveye oturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın