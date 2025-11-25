Serenay Sarıkaya, Mahmut Tuncer'in "Hayatımı Serenay Oynasın" İsteğine Verdiği Cevapla Güldürürken Düşündürdü

Bu teklifi yapan ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer'den başkası değildi! Mahmut Tuncer, 'Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın' isteğinde bulununca hep birlikte hem kahkahaya boğulmuş hem de şok olmuştuk. Ancak Serenay Sarıkaya, kendisinin photosopla Mahmut Tuncer'e dönüştürüldüğü fotoğrafa verdiği 'İnanılmaz... İkna oldum olacağım gibi 😄' cevabıyla bu engin role yeşil ışık yaktı ve hafızalarımızda bir Mahmut Tuncer olarak canlandı bile...