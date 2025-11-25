Serenay Sarıkaya, Mahmut Tuncer'in "Hayatımı Serenay Oynasın" İsteğine Verdiği Cevapla Güldürürken Düşündürdü
Son dönemde pek çok ünlü ismin hayatı beyazperdeye aktarılırken, henüz filmi yapılmamış isimler de kendilerini oynamasını istediği isimleri açıklamaya devam ediyor. Kadın ünlülerin tercihi Serenay Sarıkaya olurken erkek ünlülerde isim değişiyordu. Ta ki Mahmut Tuncer'e kadar... Tuncer de kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyince işin rengi değişti. Serenay ise bu teklife verdiği cevapla güldürdü.
Serenay Sarıkaya, Türkiye'nin en güzel ve en başarılı oyuncularından biri.
Pek çok ünlü ismin hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği Serenay Sarıkaya, son günlerde herkesi şaşırtan bir istekle karşı karşıya kaldı.
