Serenay Sarıkaya, Mahmut Tuncer'in "Hayatımı Serenay Oynasın" İsteğine Verdiği Cevapla Güldürürken Düşündürdü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2025 - 14:59

Son dönemde pek çok ünlü ismin hayatı beyazperdeye aktarılırken, henüz filmi yapılmamış isimler de kendilerini oynamasını istediği isimleri açıklamaya devam ediyor. Kadın ünlülerin tercihi Serenay Sarıkaya olurken erkek ünlülerde isim değişiyordu. Ta ki Mahmut Tuncer'e kadar... Tuncer de kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyince işin rengi değişti. Serenay ise bu teklife verdiği cevapla güldürdü.

Serenay Sarıkaya, Türkiye'nin en güzel ve en başarılı oyuncularından biri.

Bu konu pek çok kişi için tartışmaya kapalı. Kendisi hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dillere destan olurken özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yeteneği konusunda da milyonların desteğini alan Serenay Sarıkaya, ünlü isimlerin de tercihi oluyor.

Pek çok ünlü ismin hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği Serenay Sarıkaya, son günlerde herkesi şaşırtan bir istekle karşı karşıya kaldı.

Bu teklifi yapan ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer'den başkası değildi! Mahmut Tuncer, 'Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın' isteğinde bulununca hep birlikte hem kahkahaya boğulmuş hem de şok olmuştuk. Ancak Serenay Sarıkaya, kendisinin photosopla Mahmut Tuncer'e dönüştürüldüğü fotoğrafa verdiği 'İnanılmaz... İkna oldum olacağım gibi 😄' cevabıyla bu engin role yeşil ışık yaktı ve hafızalarımızda bir Mahmut Tuncer olarak canlandı bile...

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
