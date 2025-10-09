Uyuşturucu Operasyonunda Alınan 19 Ünlü İsme Astrolojik Yorum da Gecikmedi

Öncelikle bu yorumu yapabilmek için haftanın astrolojik olaylarına bir göz atalım. Bu hafta Koç burcunda etkili olan Koç Dolunayı, diğer bir ismiyle Hasat Dolunayı karşımıza çıkıyor.

Koç burcu, ateş elementinin canlı ve enerjik ruhunu taşır. Dolayısıyla Koç burcunun Dolunay ile birleşen enerjisi de döngünün tamamlanmasını ve farkındalığın zirveye çıkacağını ifade ediyor.

Elbette Koç Dolunayı'nın pozitif yönleri olduğu kadar negatif yönleri de var. Ünlü astrolog Öner Döşer'in yorumuna göre, 7 Ekim dolunayına Hasat Dolunayı denmesinin sebebi, daha önce attığımız adımların sonuçlarını görmemiz ve yaptığımız şeylerin hasadını almamız!

Bu dönemde özellikle Koç burçlarında 'Ben kimim ve neden savaşıyorum?” sorgusu ön planda olabilir. Burçlarında meydana gelen Dolunay'ın etkisiyle Koç burçları aslında tüm kozmos tarafından kendileriyle yüzleşmeye çağırıluyor. Uzun süredir bastırılan duygular patlayabilir, kimlik, özgürlük, fiziksel görünüm ön planda olabilir.

Koç burcunda gerçekleşen dolunaylarda genellikle seçimlerini bireysel olarak yapma ve net bir şekilde ortaya koyma arzusu ön plana çıkıyor. Dolunay'ın etkisiyle 'birlikte' hareket etmekten ziyade, tek başına hareket etme arzusu belirginleşiyor.