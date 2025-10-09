Uyuşturucu Operasyonunda Alınan 19 Ünlü İsme Astrolojik Yorum da Gecikmedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi. 8 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin de yer aldığı ünlüler evlerinden alındı.
19 ünlü isim sosyal medyanın gündeminden düşmezken Instagram'daki 'astrolojidedikodu' hesabından da astrolojik yorum gecikmedi.
Kaynak: Instagram / astrolojidedikodu
19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Her olayda olduğu gibi bu operasyonda da astrolojik yorum gelmezse olmaz!
Peki bu ne anlama geliyor?
