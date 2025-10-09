onedio
Uyuşturucu Operasyonunda Alınan 19 Ünlü İsme Astrolojik Yorum da Gecikmedi

09.10.2025 - 11:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi. 8 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin de yer aldığı ünlüler evlerinden alındı. 

19 ünlü isim sosyal medyanın gündeminden düşmezken Instagram'daki 'astrolojidedikodu' hesabından da astrolojik yorum gecikmedi.

19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Birce Akalay, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerinde de bulunduğu 19 ünlü, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılarak ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ünlü isimler, 8 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde evlerinden alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, akşam saatlerinde ise serbest bırakıldı.

Türkiye'nin 8 Ekim'deki gündeminde  bu operasyon yer aldı.

Her olayda olduğu gibi bu operasyonda da astrolojik yorum gelmezse olmaz!

Instagram'da çoğunlukla magazin dünyasını astrolojik açıdan inceleyen bu sayfa, operasyonda alınan 19 ünlü ismin burçlarını açıkladı. Aralarında en çok dikkat çeken ise birçok ünlünün 'koç' burcu olması oldu.

Koç burcu olan ünlüler kimler mi?

Diğer ünlü isimlerin burçları ise oğlak, boğa, başak, terazi, ikizler ve akrep olarak karşımıza çıkıyor.

Peki bu ne anlama geliyor?

Öncelikle bu yorumu yapabilmek için haftanın astrolojik olaylarına bir göz atalım. Bu hafta Koç burcunda etkili olan Koç Dolunayı, diğer bir ismiyle Hasat Dolunayı karşımıza çıkıyor. 

Koç burcu, ateş elementinin canlı ve enerjik ruhunu taşır. Dolayısıyla Koç burcunun Dolunay ile birleşen enerjisi de döngünün tamamlanmasını ve farkındalığın zirveye çıkacağını ifade ediyor.

Elbette Koç Dolunayı'nın pozitif yönleri olduğu kadar negatif yönleri de var. Ünlü astrolog Öner Döşer'in yorumuna göre,  7 Ekim dolunayına Hasat Dolunayı denmesinin sebebi, daha önce attığımız adımların sonuçlarını görmemiz ve yaptığımız şeylerin hasadını almamız!

Bu dönemde özellikle Koç burçlarında 'Ben kimim ve neden savaşıyorum?” sorgusu ön planda olabilir. Burçlarında meydana gelen Dolunay'ın etkisiyle Koç burçları aslında tüm kozmos tarafından kendileriyle yüzleşmeye çağırıluyor. Uzun süredir bastırılan duygular patlayabilir, kimlik, özgürlük, fiziksel görünüm ön planda olabilir. 

Koç burcunda gerçekleşen dolunaylarda genellikle seçimlerini bireysel olarak yapma ve net bir şekilde ortaya koyma arzusu ön plana çıkıyor. Dolunay'ın etkisiyle 'birlikte' hareket etmekten ziyade, tek başına hareket etme arzusu belirginleşiyor.

Koç Burcu Dolunayı'nı daha detaylı incelemek isterseniz;

