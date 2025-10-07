onedio
7 Ekim 2025 Koç Burcu Dolunayı

Dr.Astrolog Şenay Devi
07.10.2025 - 08:04

Dolunay Tarihi ve Göksel Konumlar

  • Tarih: 7 Ekim 2025, Salı

  • Saat: 21:49 (İstanbul saati)

  • Burç: 14° Koç

  • Güneş: 14° Terazi

  • Ay – Mars Kavuşumu

  • Ay – Plüton Karesi

  • Dolunay Yöneticisi: Mars (Terazi’de zararlı)

Dünya ve Kolektif Bilinçte Patlayıcı Bir Dolunay

Bu Dolunay, bireysel olduğu kadar kolektif düzlemde de büyük kırılmalara, patlamalara, başkaldırılara ve öfke temelli çıkışlara zemin hazırlıyor. Koç burcunun 'Ben' diyen doğası ile diplomatik Terazi'nin 'Biz' dengesi sert bir çekişme içinde.

Dünya Genelinde Olası Etkiler

  • Liderler, ordu ve güvenlik güçleriyle ilgili agresif açıklamalar ve gelişmeler

  • Silahlı çatışmalar, isyanlar veya kitlesel protestolar

  • Özgürlük talepleriyle yükselen yeni politik hareketlenmeler

  • Doğa olaylarında artış: yangınlar, volkanik patlamalar, sıcaklık yükselişleri

  • Devletlerde ani yönetim değişimleri, siyasi skandallar

  • Askerî, teknoloji ve güvenlik sektörlerinde krizler

Plüton’un Oğlak burcuna retro dönüşüyle birlikte bu Dolunay, güç ve otorite savaşlarını kızıştırıyor. Bu dönem, ya devleşme ya da devrilme zamanıdır.

Türkiye’ye Etkileri: Kaderi Yazılan Haftalar

Türkiye astrolojik haritasında bu Dolunay, 10. ev alanında gerçekleşiyor. Ay, halkı, kadınları, orduyu ve kolektif ruh halini temsil ediyor.

Muhtemel Etkiler

  • Toplumsal sabrın taşması; sosyal medyada patlamalar, protesto çağrıları

  • Silahlı kuvvetlerde görev değişiklikleri, açıklamalar veya operasyonlar

  • Kadınlar, gençler ve sanatçılar öncülüğünde yükselen sesler

  • Ateşli hastalıklar, baş bölgesini etkileyen sağlık sorunlarında artış

  • Sınır güvenliğiyle ilgili kriz açıklamaları veya askeri hareketlilik

  • Sembolik binalarda ya da kalabalık alanlarda patlama ya da kaza riski

Güneş’in Terazi’de olmasıyla birlikte hukuk, diplomasi ve dış ilişkilerde de gerginlik gündeme gelebilir. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde daha net, hatta sert bir duruş sergilemesi mümkündür.

Spiritüel ve Enerjik Açıdan

Bu Dolunay, bir uyanış çanı gibi çalıyor. Ancak bu uyanış sakin bir meditasyonla değil, içsel bir sarsıntıyla geliyor. Kimliğini teslim ettiğin her alan, senin savaş alanına dönüşüyor. Ego enkazı altından hakiki öz benliğin çıkmak istiyor.

Dolunay Mesajı

  • Cesaretin, kendin olma iradenden geçer.

  • Kimliğini teslim ettiğin her yer senin savaş alanındır.

Gökyüzünden Mesajınız Var – Kolektif İçin

  • İçindeki savaşçı uyanıyor.

  • Artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan, kendi varoluşunu ilan etme zamanı.

  • Duygusal patlamalar seni yıkmak için değil, seni kendinle tanıştırmak için geliyor.

  • Bu dolunay, özgürleşmenin sancılı ama kutlu bir kapısıdır. 🌕

Burçlara Göre Etkiler 👇

♈ Koç Burcu

“Ben kimim ve neden savaşıyorum?” 

Bu Dolunay senin burcunda gerçekleşiyor. Tüm kozmos, seni kendinle yüzleşmeye çağırıyor. Uzun süredir bastırdığın duygular patlayabilir. Kimlik, özgürlük, fiziksel görünüm ve ilişkilerde 'Ben buradayım!' deme zamanı. Ancak öfke ile değil, bilinçle hareket et. Ego mu, öz benlik mi? Seçimini yap.

Gökyüzü mesajı: 

Cesur ol ama yıkıcı olma. Kendini kanıtlamaya değil, tanımaya geliyorsun.

♉ Boğa Burcu

“Sessizlikte yankılanan çığlığını duyuyor musun?” 

Bu Dolunay senin bilinçaltı evinde gerçekleşiyor. Rüyaların, sezgilerin, iç sesin fısıltı değil artık çığlık atıyor. Geçmiş yükleri bırak, affet, arın. Meditasyon, dua ve inziva sana şifa getirecek. Gizli düşmanlar veya arkandan çevrilen işler açığa çıkabilir.

Gökyüzü mesajı: 

Gerçek güç, görünmeyen yerden yükselir. Kalbindeki karanlıkla yüzleş ki, ışığın parlasın.

♊ İkizler Burcu

“Kiminle yürüyorsun? Ve gerçekten aynı yöne mi gidiyorsunuz?” 

Arkadaşlıklar, sosyal çevre, hedefler... Hepsi testten geçiyor. Kimler seni ileri taşıyor, kimler yerinde saydırıyor? Topluluk içinde birey olmaya, özgün yönünü ortaya koymaya odaklan. Teknoloji, gelecek planları ve projeler adına sürpriz gelişmeler gündemde.

Gökyüzü mesajı: 

Kendin gibi olamadığın her grup, sana zincirdir. Zincirlerini kır.

♋ Yengeç Burcu

“Zirveye çıkmak mı, huzurda kalmak mı?” 

Bu Dolunay kariyer evini aydınlatıyor. İş hayatında büyük kararlar, ani kopuşlar veya parlayışlar yaşanabilir. Üstlerle çatışma riskine dikkat. Statü değişimi, toplum önündeki imajınla ilgili bir sayfa kapanıyor, yenisi yazılıyor.

Gökyüzü mesajı: 

Güç, unvanda değil duruşundadır. Yıkmadan yükselebilirsin.

♌ Aslan Burcu

“Ne uğruna inandın, ne zaman vazgeçtin?” 

İnanç, yolculuklar, akademik süreçler, hukuki konular bu Dolunay’la gündeminde. Kayıp hissi ya da adaletsizlik duygusu seni harekete geçirebilir. Yurtdışıyla ilgili fırsatlar veya ani bir seyahat planı doğabilir. Fanatik fikirlerden kaçın, zihnini esnet.

Gökyüzü mesajı: 

Gerçek bilgelik; bildiğini sorgulamaktan başlar.

♍ Başak Burcu

“Paylaşmadığın ne varsa, seni içeriden kemirir.” 

Bu Dolunay ortak finans, miras, borçlar ve derin bağlar alanında. Maddi ya da manevi bir paylaşım seni dönüştürmeye geliyor. Cinsellik, psikolojik korkular, bastırılmış arzular yüzeye çıkabilir. Maddi krizden doğan ruhsal farkındalığı kaçırma.

Gökyüzü mesajı: 

Teslimiyet zayıflık değil, arınmadır. İçindeki yükü tanı ve bırak.

♎ Terazi Burcu

“Her ‘biz’ söylemi, bir ‘ben’ kaybı mı?” 

Karşında duran Ay, ilişkilerdeki kırılmaları, yüzleşmeleri ve karar anlarını gösteriyor. Evlilik, ortaklık veya yakın bağlarda kriz-şifa döngüsü başlayabilir. İlişkinin senden götürdüklerini sorgula. Pasif kalma, ama kırıcı da olma.

Gökyüzü mesajı: 

Sevgi, teslimiyetle değil; dengeyle büyür. Kendi terazini kur.

♏ Akrep Burcu

“Rutin dediğin, kaçışın olabilir mi?” 

Dolunay, günlük yaşam, iş düzeni, sağlık ve hizmet alanını sarsıyor. Ertelenmiş tetkikler, iş yerinde ani değişiklikler, çalışma koşullarında krizler tetiklenebilir. Sağlığına kulak ver. Duygusal yük bedenine inmiş olabilir.

Gökyüzü mesajı: 

Ruhun sustuğunda, beden konuşur. Şifayı kulak vererek başlat.

♐ Yay Burcu

“Coşkuyla başlıyorsun ama tutkuda ne kadar kalıyorsun?” 

Aşk, çocuklar, hobiler ve yaratıcılık alanında ani aydınlanmalar geliyor. Bir ilişki aniden başlayabilir ya da bitiş yaşanabilir. İlhamın yükselebilir ama sabit kalmakta zorlanabilirsin. Kendini ifade etmenin yeni yollarını keşfet.

Gökyüzü mesajı: 

Gerçek aşk, gösteri değil derinliktir. Kalbine cesaret ver.

♑ Oğlak Burcu

“Köklerin sarsılırsa, yönün değişir.” 

Aile, yuva, geçmiş ve aidiyet duygusu bu Dolunay’la sınanıyor. Taşınma, ebeveynlerle ilgili gelişmeler, duygusal patlamalar yaşayabilirsin. Kontrolü bırakman gereken bir alan var. Geçmişle vedalaş, duvar değil köprü inşa et.

Gökyüzü mesajı: 

Köklerini kabul etmeden, kanatların seni taşımaz.

♒ Kova Burcu

“Düşünceler mi seni yönetiyor, yoksa sen mi onları?” 

Dolunay, iletişim, kardeşler, yakın çevre ve zihinsel süreçleri hareketlendiriyor. Bir haber, ani bir karar ya da yolculuk gündeme gelebilir. Sert sözler çatışma yaratabilir. Sosyal medya, yazılı işler, eğitimde dikkatli ol.

Gökyüzü mesajı: 

Zihnin gürültüsünü sustur. Sessizlikte bilgeliği bulacaksın.

♓ Balık Burcu

“Sahip oldukların mı, yoksa onlara yüklediğin anlam mı seni bağlıyor?” 

Para, değer, özgüven alanında güçlü bir uyanış. Maddi bir kriz ya da ani bir ödeme seni içsel değerine yönlendirebilir. Kendine olan inancın mı para yaratıyor, yoksa paran mı sana değer katıyor? Sorgulama zamanı.

Gökyüzü mesajı: 

Değerin, etiketin değil özünün ışığıyla ölçülür.

Tüm burçlar için bu Dolunay sarsıcı ama özgürleştirici. Gerçekle yüzleşmek cesaret ister. Ama unutma, cesaretin olmadığı yerde ruhun esir düşer. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

