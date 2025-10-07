7 Ekim 2025 Koç Burcu Dolunayı

Bu Dolunay, bireysel olduğu kadar kolektif düzlemde de büyük kırılmalara, patlamalara, başkaldırılara ve öfke temelli çıkışlara zemin hazırlıyor. Koç burcunun 'Ben' diyen doğası ile diplomatik Terazi'nin 'Biz' dengesi sert bir çekişme içinde.

Dünya Genelinde Olası Etkiler

Liderler, ordu ve güvenlik güçleriyle ilgili agresif açıklamalar ve gelişmeler

Silahlı çatışmalar, isyanlar veya kitlesel protestolar

Özgürlük talepleriyle yükselen yeni politik hareketlenmeler

Doğa olaylarında artış: yangınlar, volkanik patlamalar, sıcaklık yükselişleri

Devletlerde ani yönetim değişimleri, siyasi skandallar

Askerî, teknoloji ve güvenlik sektörlerinde krizler

Plüton’un Oğlak burcuna retro dönüşüyle birlikte bu Dolunay, güç ve otorite savaşlarını kızıştırıyor. Bu dönem, ya devleşme ya da devrilme zamanıdır.

Türkiye’ye Etkileri: Kaderi Yazılan Haftalar

Türkiye astrolojik haritasında bu Dolunay, 10. ev alanında gerçekleşiyor. Ay, halkı, kadınları, orduyu ve kolektif ruh halini temsil ediyor.

Muhtemel Etkiler

Toplumsal sabrın taşması; sosyal medyada patlamalar, protesto çağrıları

Silahlı kuvvetlerde görev değişiklikleri, açıklamalar veya operasyonlar

Kadınlar, gençler ve sanatçılar öncülüğünde yükselen sesler

Ateşli hastalıklar, baş bölgesini etkileyen sağlık sorunlarında artış

Sınır güvenliğiyle ilgili kriz açıklamaları veya askeri hareketlilik

Sembolik binalarda ya da kalabalık alanlarda patlama ya da kaza riski

Güneş’in Terazi’de olmasıyla birlikte hukuk, diplomasi ve dış ilişkilerde de gerginlik gündeme gelebilir. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde daha net, hatta sert bir duruş sergilemesi mümkündür.