Unutmaktan Korktuğun Şey Ne?

Unutmaktan Korktuğun Şey Ne?

İnci Döşer
24.10.2025 - 15:02

Zaman geçtikçe bazı şeyler silinir gider ama bazıları, ne kadar zaman geçerse geçsin kalbimizin bir köşesinde kalır. Peki ya sen? Gerçekten unutmaktan en çok korktuğun şey ne biliyor musun?

Hadi teste!

1. Bir anıyı unutmak üzere olduğunu fark ettiğinde ne hissedersin?

2. Eski bir fotoğraf gördüğünde aklına ilk ne gelir?

3. Hafızanı silebilecek bir makine olsa, neyi silerdin?

4. Rüyanda geçmişinden biriyle karşılaştığında ne yaparsın?

5. Hatırlamak senin için ne ifade eder?

6. Birini unuttuğunda kendini nasıl hissedersin?

7. Eski mesajları arada bir okur musun?

8. Geçmişin seni hala etkiliyor mu?

9. Unutulmak sana ne hissettirir?

10. Unutmak bir savunma mekanizması mı, yoksa bir eksiklik mi sence?

Senin unutmaktan korktuğun şey sevdiklerin!

Senin için hayatın en değerli parçaları, insanlar ve onlarla paylaştığın anılardır. Onlar, senin yaşamını şekillendiren, renklendiren ve anlam katan unsurlardır. Birini kaybetmek, senin için sadece bir veda anlamına gelmez; bu, tüm bir dünyayı, birlikte paylaşılan anıları, güzel zamanları geride bırakmak demektir. Sevdiğin kişilerin yüzlerini, seslerini ve varlıklarını hafızandan silmek, seni en çok korkutan şeydir. Çünkü sen, bir kez duygusal bir bağ kurduğunda, o kişiyi kalbinden kolay kolay çıkaramayan birisin. Onlar, senin kalbinde öyle derin izler bırakır ki, onları unutmak neredeyse imkansız hale gelir. Unutmak değil, hatırlamak senin yaşam biçimin. Anıları, yaşanılanları hatırlamak, onları tekrar tekrar yaşamak, senin için bir yaşam tarzıdır. Her hatırladığında, o anıları yeniden yaşar, onların sana hissettirdiklerini tekrar tekrar deneyimlersin. Bu yüzden, senin için hayat, bir anılar koleksiyonundan ibarettir ve her biri, senin için paha biçilemez bir değere sahiptir.

Senin unutmaktan korktuğun şey hislerin!

Hayatının en büyük korkusu, birini unutmak değil, duygularını yitirmek. Bir zamanlar kalbinde dalgalanan hislerin, artık yok oluşu seni derinden yaralıyor. Sen bir duygu insanısın, yaşamının her anını, her köşesini duygularınla süslüyorsun. Her şeyin temelinde, o ilk heyecanı, o ilk aşkı buluyorsun. Her yeni deneyim, her yeni insan, sana yeni bir duygu katıyor ve sen bu duygularla dolup taşıyorsun. Ancak bir duyguyu yitirmek, bir anıyı unutmaktan daha ağır geliyor sana. Çünkü anılar zamanla silinse de, duyguların izi kalıyor. Ve bir duyguyu yitirdiğinde, sanki bir parçanı kaybediyormuş gibi hissediyorsun. İşte bu yüzden, senin en büyük korkun, birini unutmak değil, bir duyguyu hissedememek.

Senin unutmaktan korktuğun şey anılar!

Zamanın hızla akıp gittiği bu dünyada, silinen fotoğraflar, çocukluk anılarının tatlı kokusu ve eski, nostaljik müzikler... Bunlar senin için sadece geçmişten kalma izler değil, bugününü şekillendiren temel taşlardır. Her bir anı, yaşadığın olaylar, duyduğun sesler ve kokular, senin kim olduğunu belirleyen unsurlardır. Bir anının detaylarını, belki bir kuşun cıvıltısını, belki bir çiçeğin kokusunu ya da belki de bir dostun gülen yüzünü kaybetmek, seni derinden etkiler, hatta sarsar. Çünkü sen, yaşadığın her anı, her duyguyu, her düşünceyi, belleğinin en derin köşelerine kazırsın. Her bir detay, senin hikayeni oluşturan parçalardır. Unutmamak, senin için sadece geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini hatırlamaktır. Geçmişin, bugünün ve geleceğin bir bütün olduğunu bilirsin. Ve bu bütün, senin kim olduğunu, kim olmak istediğini hatırlamandır. Bu yüzden, her anı, her detayı, her duyguyu sıkı sıkıya tutar, belleğine kazırsın. Çünkü senin için unutmamak, kim olduğunu ve kim olmak istediğini hatırlamaktır.

Senin unutmaktan korktuğun şey sensin!

Birçok insanın korkusu belirli bir şey ya da kişi olabilir, ama senin korkun biraz daha derinlerde, daha kişisel. Senin en büyük korkun, birini ya da bir şeyi değil, kendini unutmak. Evet, doğru duydunuz, kendinizi unutmak. Kim olduğunuz, neleri sevdiğiniz, neye inandığınız... Tüm bunları zamanla kaybetmek ve bir gün aynaya baktığınızda 'Ben kimdim?' diye sormak seni gerçekten ürkütüyor. Hayat, sürekli değişen bir akış. Her gün yeni bir şeyler öğreniyor, yeni insanlarla tanışıyor, yeni deneyimler yaşıyorsunuz. Bu hızlı tempoda bazen kendinizi kaybedebilir, kim olduğunuzu unutabilirsiniz. İşte tam da bu noktada, durup düşünme zamanı gelir. 'Ben kimdim, neye inanıyordum, neleri seviyordum?' diye sorgulamak, kendinizi yeniden bulmanın ilk adımıdır. Belki de bu yüzden, senin için en büyük hatırlayış, kendi özünü yeniden bulmak. Kendini unutmamak, kim olduğunu hatırlamak ve buna sadık kalmak senin yaşam amacın. Bu, seni sen yapan şeylerin farkında olmak, onları korumak ve geliştirmek demek. Kendini unutmamak, aslında kendini her gün yeniden keşfetmek demek. Ve bu, hayatın en büyük macerası olabilir.

