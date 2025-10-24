Unutmaktan Korktuğun Şey Ne?

Zamanın hızla akıp gittiği bu dünyada, silinen fotoğraflar, çocukluk anılarının tatlı kokusu ve eski, nostaljik müzikler... Bunlar senin için sadece geçmişten kalma izler değil, bugününü şekillendiren temel taşlardır. Her bir anı, yaşadığın olaylar, duyduğun sesler ve kokular, senin kim olduğunu belirleyen unsurlardır. Bir anının detaylarını, belki bir kuşun cıvıltısını, belki bir çiçeğin kokusunu ya da belki de bir dostun gülen yüzünü kaybetmek, seni derinden etkiler, hatta sarsar. Çünkü sen, yaşadığın her anı, her duyguyu, her düşünceyi, belleğinin en derin köşelerine kazırsın. Her bir detay, senin hikayeni oluşturan parçalardır. Unutmamak, senin için sadece geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini hatırlamaktır. Geçmişin, bugünün ve geleceğin bir bütün olduğunu bilirsin. Ve bu bütün, senin kim olduğunu, kim olmak istediğini hatırlamandır. Bu yüzden, her anı, her detayı, her duyguyu sıkı sıkıya tutar, belleğine kazırsın. Çünkü senin için unutmamak, kim olduğunu ve kim olmak istediğini hatırlamaktır.