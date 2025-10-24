Unutmaktan Korktuğun Şey Ne?
Zaman geçtikçe bazı şeyler silinir gider ama bazıları, ne kadar zaman geçerse geçsin kalbimizin bir köşesinde kalır. Peki ya sen? Gerçekten unutmaktan en çok korktuğun şey ne biliyor musun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir anıyı unutmak üzere olduğunu fark ettiğinde ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eski bir fotoğraf gördüğünde aklına ilk ne gelir?
3. Hafızanı silebilecek bir makine olsa, neyi silerdin?
4. Rüyanda geçmişinden biriyle karşılaştığında ne yaparsın?
5. Hatırlamak senin için ne ifade eder?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birini unuttuğunda kendini nasıl hissedersin?
7. Eski mesajları arada bir okur musun?
8. Geçmişin seni hala etkiliyor mu?
9. Unutulmak sana ne hissettirir?
10. Unutmak bir savunma mekanizması mı, yoksa bir eksiklik mi sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin unutmaktan korktuğun şey sevdiklerin!
Senin unutmaktan korktuğun şey hislerin!
Senin unutmaktan korktuğun şey anılar!
Senin unutmaktan korktuğun şey sensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın