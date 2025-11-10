Üniversiteden Atatürk Anmasını Provoke Eden Öğrenciye Soruşturma
Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü anması için bugün saat 09.05’te yurt genelinde törenler düzenlenmişti. Konya’da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki bir amfide yapılan anma töreninden bir öğrencinin sirenler çalarken amfi içinde telefonla konuşarak dolaştığı görülmüştü. Diğer öğrencileri provoke etmeye çalışan üniversite öğrencisi hakkında fakülte yönetimi tarafından inceleme ve disiplin soruşturması başlatıldı.
Amfide sirenler çalarken telefonla konuşan öğrenci 👇
Fakülte yönetimi, diğer öğrencileri provoke etmeye çalışan öğrenci hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Oporsu çocuğu olmak bunu gerektirir
orc olmak kolaydır
alkış emojisi atanlar da küfürden nasibini alıyor bence.