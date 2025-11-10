onedio
Üniversiteden Atatürk Anmasını Provoke Eden Öğrenciye Soruşturma

10.11.2025 - 23:48

Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü anması için bugün saat 09.05’te yurt genelinde törenler düzenlenmişti. Konya’da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki bir amfide yapılan anma töreninden bir öğrencinin sirenler çalarken amfi içinde telefonla konuşarak dolaştığı görülmüştü. Diğer öğrencileri provoke etmeye çalışan üniversite öğrencisi hakkında fakülte yönetimi tarafından inceleme ve disiplin soruşturması başlatıldı.

Amfide sirenler çalarken telefonla konuşan öğrenci 👇

Fakülte yönetimi, diğer öğrencileri provoke etmeye çalışan öğrenci hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Fakülte yönetimi, diğer öğrencileri provoke etmeye çalışan öğrenci hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Devletimizin kurucusu ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde akademik ve idari personelimizin katılımıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlenmiştir. Günün anlam ve önemine binaen, tüm birimlerimizdeki anma etkinlikleri büyük bir saygı, hassasiyet ve ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu sırada, Dönem 2 amfisinde saygı duruşu esnasında bir öğrencinin törenin ruhuna uygun düşmeyen bireysel provakatif bir davranışı nedeniyle istisnai bir durumun yaşandığı bilgisi alınmıştır. Olaya mukabil öğrencilerimizin gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyulu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. 

Söz konusu durum hakkında, Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır. 

Milletimizin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, tüm mensuplarımızın milli ve manevi değerlere karşı azami duyarlılığı sürdürmeleri gerektiğini önemle vurguluyoruz. Anma programlarına gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyu dolayısıyla tüm öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ederiz.”

