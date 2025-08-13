onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Ülkeler Savunma Harcamalarını Artırıyor! Son 2 Yılda Savunmaya En Çok Yatırım Yapan 11 Ülke

etiket Ülkeler Savunma Harcamalarını Artırıyor! Son 2 Yılda Savunmaya En Çok Yatırım Yapan 11 Ülke

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 14:01

Dünyada yaşanan gerilimler ve bölgesel çatışmalar, ülkelerin savunma harcamalarını son yıllarda ciddi oranda arttırdı. Her ülke kendini korumak için askeri bütçelerini olabildiğince yukarılara çekiyor. Peki hangi ülkeler savunmaya en çok yatırım yapmış bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Almanya

Savunmaya en çok yatırım yapanların başında elbette Almanya geliyor. Son zamanlarda askeri bütçesini oldukça artıran Almanya bu sayede dünyadaki büyük güçlerden biri olmaya devam ediyor. Avrupa'daki en büyük askeri bütçeye sahip Almanya, özellikle hava savunmasına ve tanklara yatırım yapmayı tercih ediyor.

2. Polonya

Avrupa'da savunmaya yatırım yapan ülkelerden biri de Polonya. Savunmaya oldukça yüksek yatırım yapan Polonya, NATO ülkeleri arasında en yüksek harcama yapan orana sahip. Özellikle yakınlarındaki savaştan dolayı kendini güvenceye almak istediği için savunma yatırımlarını artırdığını söylemek mümkün.

3. İsveç

NATO üyeliğinin ardından savunma harcamalarını artıran İsveç, en çok harcama yapan ülkelerden biri oldu. Bölgesel askeri işbirliğine yönelen İsveç harcamaları daha da arttırmayı planlıyor. Bu artışı bölgedeki gerilimlere karşı İsveç'in kendini koruması olarak yorumlamak mümkün.

4. İsrail

Savunma bütçesini en çok artıranlardan biri de elbette İsrail. Ülkeyi savunmaya yönelik harcamalarını artıran İsrail, bu artışla savunmaya en çok yatırım yapan ülkelerden biri oluyor. Dünyadaki en yüksek oranlara da sahip İsrail, kendi korumasına çok para harcayan ülkelerden.

5. Ukrayna

Rusya ile savaşta olan Ukrayna, savunma harcamalarını artıran ülkelerden. Toplam harcamalarının yarısını geçen bir artışla savunmasına harcama yapan Ukrayna'nın harcamalarının büyük kısmı doğrudan cepheye gidiyor. Silah üretimi için harcanan bu tutarlar ile Ukrayna, savunma harcamalarını en çok artıranlar arasında.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Rusya

Ukrayna ile savaşı devam eden Rusya da savunmaya en çok harcama yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin bütçesinin yüksek bir oranı savunmaya gidiyor. Savunma bütçesinin yüksek bir oranı ise elbette Ukrayna'daki savaşa gidiyor. Ama bunun dışında da Rusya'nın askeri harcamaları bulunuyor.

7. Çin

Dünyanın en yüksek savunma harcamalarını yapanlardan biri de Çin. Toplam bütçeye oranla savunma harcamaları daha düşük kalsa da dünyaya göre askeri harcamaları oldukça yüksek. Savunma yatırımlarını çok çeşitli kalemlere paylaştıran Çin, yüksek harcamalarıyla göz önünde ülkelerden biri.

8. Japonya

Savunma bütçesi yüksek ülkelerden biri de Japonya. Son yıllara göre artış gösteren Japonya'nın savunma bütçesi bölgesel gerginliklere göre şekilleniyor. Uzun yıllar sonra savunma harcamalarının artıran Japonya, savunma sistemlerine daha çok para harcıyor. Bölgedeki ülkelerin tehditleri savunma harcamalarının artmasının esas nedeni elbette.

9. Hindistan

Önceki yıllara göre askeri harcamalarını artıran Hindistan, diğer ülkeler kadar olmasa da savunmaya para akıtan ülkelerden biri. Savunma sanayisini güçlendirmeye yatırım yapan Hindistan, askeri alanda yerli projeleri destekliyor. Askeri harcamalarını artıran Hindistan, savunmasını güçlendirmek için dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

10. ABD

Bu listeye Amerika'yı eklemesek olmaz elbette. Savunma bütçesi dünyanın en yükseği olan ABD'nin bütçesi diğer ülkelerin açık ara önünde. Bu bütçeyi devamlı yükseltmeye de devam ediyor. Harcamalarının büyük bölümünü ise teknolojik yatırımlara yapıyor. Dünyanın en büyük gücü olup savunmaya az bir bütçe ayırması beklenemezdi zaten.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Suudi Arabistan

Arap ülkeleri arasında savunmaya en çok harcama yapan ülke Suudi Arabistan. Oran olarak diğer ülkelere kıyasla az olsa da kendi bölgesi için oldukça yüksek yatırım bütçesine sahip. Bölgedeki gerilimler göz önünde tutulduğunda Suudi Arabistan'ın harcamalarının çok önemli olduğunu söylemek mümkün.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın