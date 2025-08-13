Ülkeler Savunma Harcamalarını Artırıyor! Son 2 Yılda Savunmaya En Çok Yatırım Yapan 11 Ülke

Bu listeye Amerika'yı eklemesek olmaz elbette. Savunma bütçesi dünyanın en yükseği olan ABD'nin bütçesi diğer ülkelerin açık ara önünde. Bu bütçeyi devamlı yükseltmeye de devam ediyor. Harcamalarının büyük bölümünü ise teknolojik yatırımlara yapıyor. Dünyanın en büyük gücü olup savunmaya az bir bütçe ayırması beklenemezdi zaten.