Ülke Puanı Ne Oldu? Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa’da Şov Yapıyor
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının son haftalardaki muhteşem serisi ülke puanını da adeta coşturdu. Galatasaray deplasmanda Ajax'ı, Samsunspor evinde Hamrun'u devirdi, Fenerbahçe ise Çekler'in Viktoria Plzen takımıyla deplasmanda berabere kaldı. Türk takımları Avrupa kupalarında son 3 maç haftasında 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhteşem serisinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte ülke puanındaki son durum…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temsilcilerimiz seri yakaladı, Avrupa’dan mutlu sonuçlarla ayrıldık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu başarılı sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin sıradaki rakipleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın