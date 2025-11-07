onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ülke Puanı Ne Oldu? Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa’da Şov Yapıyor

Ülke Puanı Ne Oldu? Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa’da Şov Yapıyor

UEFA Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 07:20

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının son haftalardaki muhteşem serisi ülke puanını da adeta coşturdu. Galatasaray deplasmanda Ajax'ı, Samsunspor evinde Hamrun'u devirdi, Fenerbahçe ise Çekler'in Viktoria Plzen takımıyla deplasmanda berabere kaldı. Türk takımları Avrupa kupalarında son 3 maç haftasında 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhteşem serisinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte ülke puanındaki son durum…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temsilcilerimiz seri yakaladı, Avrupa’dan mutlu sonuçlarla ayrıldık.

Temsilcilerimiz seri yakaladı, Avrupa’dan mutlu sonuçlarla ayrıldık.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Ajax galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe haftayı 1 puanla, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise 3. haftayı galibiyetle tamamladı. Türk takımları Avrupa'da üst üste iki maç haftasında 3'te 3 yapmıştı. Temsilcilerimiz son 9 Avrupa maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ülke puanına büyük katkı sağladı.

Tüm bu başarılı sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.

Tüm bu başarılı sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.

Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında bu haftaya kadar 46.000 puanla 9. sırada yer alıyordu. Türk takımları üst üste 3. kez haftayı yenilgisiz tamamlayarak bir üst basamağımızda yer alan Belçika ile puan farkının iyice açılmasının önüne geçti. Galatasaray 9. sıradaki Hollanda temsilcisini mağlup ederek farkı biraz daha kapattı. Altımızdaki Çekya ile ise farkı açılmaya devam ediyor.

1- İNGİLTERE | 100.783

2- İTALYA | 88.658

3- İSPANYA | 83.081

4- ALMANYA | 79.832

5- FRANSA | 71.822

6- HOLLANDA | 64.200

7- PORTEKİZ | 60.667

8- BELÇİKA | 56.950

9- TÜRKİYE | 47.000

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 43.100

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin sıradaki rakipleri:

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin sıradaki rakipleri:

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 25 Kasım akşamı Belçika'nın Royale Union SG takımını ağırlayacak.

Samsunspor turnuvadaki 4. maçında İzlanda deplasmanına gidiyor. Kırmızı-Beyazlılar 27 Kasım'da Breidablik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe ise aynı gün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Kadıköy'de mücadele edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın