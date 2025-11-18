Türkiye’ye Kar Yağışı Erken Geldi: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti, Yollar Kapandı!
Şırnak'ta son günlerde etkili olan yağışlar nedeni ile kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi bu yıl erken başladı.
Saha şefi Cihat Akdağ ekiplerin koordineli çalıştığını kısa sürede tüm yolların açıldığını söyledi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
