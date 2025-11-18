onedio
Türkiye’ye Kar Yağışı Erken Geldi: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Geçti, Yollar Kapandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2025 - 11:01

Şırnak'ta son günlerde etkili olan yağışlar nedeni ile kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi bu yıl erken başladı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Lisetayrı ve Tuzluca köylerinde ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına 4 gündür aralıksız devam ediyor. İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla kentte kapalı köy yolu kalmaması için ağır iş makineleriyle yol açan ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını bir bir açmaya çalışıyor.

Saha şefi Cihat Akdağ ekiplerin koordineli çalıştığını kısa sürede tüm yolların açıldığını söyledi.

Akdağ, ''İlçemizde bu yıl erken kar yağışı meydana geldi. Bu yıl ekiplerimiz hazır bekliyor. Çok şükür kaymakamımız sürekli yanımızda ve müdürlerimizle beraber yollarımızı açıyoruz. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi bile geçiyor'' dedi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
