Tuncer Başoğlu Kimdir? Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu Neden İstifa Etti?

1970 yılında Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde doğan Tuncer Başoğlu, eğitimini Hayrabolu ve Tekirdağ’da tamamladı. Genç yaşta tarım alanında faaliyet gösteren Başoğlu, kısa sürede yerel siyasette de öne çıkmayı başardı.

1997’de Türkiye’nin en genç Ziraat Odası Başkanı olarak Hayrabolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 1999’da Hayrabolu İl Genel Meclis Üyesi oldu. 2002 genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili adayı olarak siyasete devam etti. 2007-2015 yılları arasında ise Hayrabolu Ziraat Odası Meclis Başkanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Hayrabolu Belediye Başkanı seçilen Başoğlu, yüzde 51,23 oy oranıyla göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tuncer Başoğlu Kaç Yaşında?

1970 doğumlu olan Tuncer Başoğlu, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Tuncer Başoğlu Nereli?

Tuncer Başoğlu, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde doğdu ve büyüdü.