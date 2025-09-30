onedio
Tuncer Başoğlu Kimdir? Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu Neden İstifa Etti?

30.09.2025 - 17:28

Tuncer Başoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Hayrabolu Belediye Başkanı seçilmişti. 30 Eylül 2025’te CHP’den istifa ederek bağımsız devam edeceğini açıklaması gündem yarattı. 'Tuncer Başoğlu kimdir?' sorusu araştırılırken, yaşı, memleketi, siyasi geçmişi ve istifa sebebi öne çıkan başlıklar oldu. İşte Tuncer Başoğlu’nun hayatı ve siyasi yolculuğu hakkında bilmeniz gerekenler...

Tuncer Başoğlu Kimdir?

1970 yılında Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde doğan Tuncer Başoğlu, eğitimini Hayrabolu ve Tekirdağ’da tamamladı. Genç yaşta tarım alanında faaliyet gösteren Başoğlu, kısa sürede yerel siyasette de öne çıkmayı başardı.

1997’de Türkiye’nin en genç Ziraat Odası Başkanı olarak Hayrabolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 1999’da Hayrabolu İl Genel Meclis Üyesi oldu. 2002 genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili adayı olarak siyasete devam etti. 2007-2015 yılları arasında ise Hayrabolu Ziraat Odası Meclis Başkanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Hayrabolu Belediye Başkanı seçilen Başoğlu, yüzde 51,23 oy oranıyla göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tuncer Başoğlu Kaç Yaşında?

1970 doğumlu olan Tuncer Başoğlu, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Tuncer Başoğlu Nereli?

Tuncer Başoğlu, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde doğdu ve büyüdü.

Tuncer Başoğlu Hangi Partiden?

Tuncer Başoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday oldu ve Hayrabolu Belediye Başkanı seçildi. Ancak 30 Eylül 2025 tarihinde partisinden istifa ederek bağımsız şekilde siyasi hayatına devam etme kararı aldı.

Tuncer Başoğlu Neden İstifa Etti?

Başoğlu’nun CHP’den ayrılması yerel siyasette büyük yankı uyandırdı. İstifasını Hayrabolu’daki CHP İlçe Kongresi’nde duyuran Başoğlu, “Bu burada bitmeyecek. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Resmi açıklamalarında doğrudan sebep belirtmedi.

