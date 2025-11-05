TÜBİTAK Birincisi Tarımda 'Devrim Yaratan' Sistemi Geliştiren 11 Yaşındaki Öğrenci Oldu!

Sert, 'Ekolojik Mücadele - Sistemli Akıllı Sera' ismini verdiği projesiyle Sakarya'da yapılan yarışmaya katıldı ve coğrafya alanında bölge birinciliğini kazandı.

Projesi hakkında bilgi veren Sert, şu ifadeleri kullandı: 'Küçükken okuduğum bir makale ilgimi çekti. Teknolojiyle makaledeki bilgileri birleştirdim ve bu proje ortaya çıktı. Bu projeleri yapmak çok zor değil ama biraz emek istiyor. Yarışmada bir rakibim vardı, uçak yapmıştı. O üçüncü oldu, ben birinci oldum. Kafamda başka projeler de var. Böyle başarılı bir projenin başında olmak bana zevk veriyor' dedi.