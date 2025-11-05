onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
TÜBİTAK Birincisi Tarımda 'Devrim Yaratan' Sistemi Geliştiren 11 Yaşındaki Öğrenci Oldu!

TÜBİTAK Birincisi Tarımda 'Devrim Yaratan' Sistemi Geliştiren 11 Yaşındaki Öğrenci Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 20:12

TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi olan 11 yaşındaki Muhammet Zahit Sert, çevre dostu bir projeye imza attı. Sert, 'akıllı sera sistemi' ile doğal yollarla haşereyle mücadele etmeyi sağlayan bir sistem geliştirdi. Tarımda devrim yaratacak bu proje, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 yaşındaki Muhammet Zahit Sert, TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu.

11 yaşındaki Muhammet Zahit Sert, TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu.

Sert, seralarda kullanılan zehirli ilaçları tarihe gömecek projesiyle dikkatleri çekmeyi başardı. Genç mucit,  'akıllı sera sistemi' ile doğal yollarla haşereyle mücadele sağlayan bir keşfe imza attı. 

Projede, sıvı gübre temiz su ile birlikte sera içindeki toprağa veriliyor. Toprak belirli bir sıcaklığa ulaştığında ise zararlı böcek ve haşereleri uzaklaştıran uçucu yağ buharlaşıyor ve sera içine yayılıyor. Böylece ürünlere zarar veren haşereler, kimyasal ürünler kullanılmadan yok edilmiş oluyor.

Genç mucidin keşfi sayesinde iklim değişikliklerine yol açan sera gazı salınımı da en az düzeye iniyor.

Genç mucidin keşfi sayesinde iklim değişikliklerine yol açan sera gazı salınımı da en az düzeye iniyor.

Sert, 'Ekolojik Mücadele - Sistemli Akıllı Sera' ismini verdiği projesiyle Sakarya'da yapılan yarışmaya katıldı ve coğrafya alanında bölge birinciliğini kazandı. 

Projesi hakkında bilgi veren Sert, şu ifadeleri kullandı: 'Küçükken okuduğum bir makale ilgimi çekti. Teknolojiyle makaledeki bilgileri birleştirdim ve bu proje ortaya çıktı. Bu projeleri yapmak çok zor değil ama biraz emek istiyor. Yarışmada bir rakibim vardı, uçak yapmıştı. O üçüncü oldu, ben birinci oldum. Kafamda başka projeler de var. Böyle başarılı bir projenin başında olmak bana zevk veriyor' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın