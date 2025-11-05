TÜBİTAK Birincisi Tarımda 'Devrim Yaratan' Sistemi Geliştiren 11 Yaşındaki Öğrenci Oldu!
TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi olan 11 yaşındaki Muhammet Zahit Sert, çevre dostu bir projeye imza attı. Sert, 'akıllı sera sistemi' ile doğal yollarla haşereyle mücadele etmeyi sağlayan bir sistem geliştirdi. Tarımda devrim yaratacak bu proje, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
11 yaşındaki Muhammet Zahit Sert, TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu.
Genç mucidin keşfi sayesinde iklim değişikliklerine yol açan sera gazı salınımı da en az düzeye iniyor.
